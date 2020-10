Evento gratuito e aberto a todos vai discutir saúde mental de forma multidisciplinar

No próximo dia 10 de outubro, dia da Saúde Mental, uma iniciativa da Lumin'área - Lab de Consciência e Desenvolvimento Humano, de Londrina, realiza o minicongresso SAD Day, totalmente on-line e gratuito, com especialistas que vão compartilhar conhecimentos da psicanálise, da psiquiatria, da medicina germânica, do mindfulness, da GH, da metafísica, e da espiritualidade.

O objetivo do evento é reunir conhecimento multidisciplinar sobre o tema e contribuir de modo preventivo e proativo - contando com profissionais gabaritados em áreas complementares do conhecimento da saúde e do bem-estar humano.

“Será uma exposição de conteúdo qualificado e atualizado, com linguagem fácil, abordagem direta, compreensão facilitada, e em tom amigável. Um dia dedicado a um "encontro com nossas mentes", para ampliar a visão, aprofundar a compreensão e proporcionar novos destinos na saúde pública, com quem sabe do assunto”, destaca Cinara Bastos, idealizadora do espaço Lumin’área.

A transmissão será pelo YouTube, a partir das 14h. O link de acesso será enviado aos inscritos. Mais informações, programação e inscrição no endereço eletrônico https://www.sad-day.com.br/.

Benê Bianchi/Asimp