Evento homenageia profissionais negros atuantes durante a pandemia

Atividade on-line, que faz parte da programação do Mês da Consciência Negra, acontecerá nesta sexta-feira (20)

Durante a pandemia causada pelo novo Coronavírus, muitas mulheres e homens negros vêm atuando na linha de frente, em serviços presenciais de grande importância para a sociedade. Para homenagear esses trabalhadores, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (CMPIR) e a Gestão Municipal de Promoção da Igualdade Racial promoverão um evento on-line, a partir das 19h30, nesta sexta-feira (20), data em que é celebrado o Dia da Consciência Negra.

A presidente do CMPIR, Maria Eugênia Almeida, explicou que, na ocasião, será realizada uma cerimônia para entrega do prêmio Vilma Santos de Oliveira – Yá Mukumby a representantes de diversas categorias profissionais. “A ideia é homenagear segmentos como profissionais da saúde, entregadores, empregadas domésticas e professores do ensino fundamental, médio e superior. Muitos desses trabalhadores são negros e a sua atuação, que é essencial nesses tempos de pandemia, precisa ser lembrada e valorizada”, disse.

A atividade faz parte da agenda de comemorações do Mês da Consciência Negra. Ela será transmitida ao vivo através da página de Facebook do Conselho (https://www.facebook.com/igualdaderaciallondrina) e é aberta a todos os interessados. Além da presença de representantes de diversos setores profissionais, o evento contará com a participação de autoridades locais e a realização de apresentações culturais. A cerimônia também incluirá uma homenagem às vítimas de violência racial e feminicídio, com o objetivo de promover uma reflexão sobre igualdade e justiça.

Dia da Consciência Negra

Instituído através da Lei Federal no 12.519, de 2011, o Dia Nacional da Consciência Negra homenageia o líder negro Zumbi dos Palmares, que lutou pela emancipação da população escravizada. Em Londrina, as comemorações referentes à data também contarão com a realização de uma carreata, no sábado (21), com a concentração marcada para às 14h30. Em seguida, às 15 horas, os automóveis sairão do Estádio do Café e percorrerão diversas regiões da cidade. Um caminhão de som e músicos estarão presentes. Todas as precauções de saúde e segurança serão respeitadas durante a realização do evento.

Yá Mukumby

Vilma Santos de Oliveira, conhecida como Yá Mukumby, foi uma importante líder social e religiosa em Londrina, assassinada em 2013. Sua trajetória foi marcada pela defesa da cultura e religiosidade afro-brasileira, assim como pela luta antirracismo.

