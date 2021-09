Evento Londrina Mais seleciona palestrantes e empresas para edição virtual

Inciativa está agendada para os dias 25 e 29 de outubro, e deve reunir oficinas, palestras e estandes virtuais

O Londrina Mais, evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação (SME) que vai reunir estudantes e profissionais de educação com uma ampla programação on-line, está com dois editais abertos para selecionar palestrantes e empresas de diversas áreas, com o objetivo de oferecer as atrações.

O Edital n° 004/2021 está selecionando palestrantes para o Londrina Mais Superação, tema deste ano. Podem se candidatar pessoas físicas e jurídicas que comprovem experiência em ministrar palestras. Os temas abordados podem incluir as áreas: Educação Fundamental I, Educação Física, Educação Especial, Educação Infantil, Educação Sócio Emocional, e Gestão Escolar.

Também há oportunidade, na abertura do evento, para palestras que abordem o tema desta edição na perspectiva de acolhimento à criança, superação e novos desafios, ou perspectivas futuras para a educação.

As inscrições para este edital prosseguem até o dia 10 de setembro. Até esta data, os documentos exigidos para habilitação devem ser entregues na sede da SME ou encaminhados ao e-mail londrina.mais@edu.londrina.pr.gov.br.

Também prossegue em andamento o Edital n° 005/2021, que foi lançado com o objetivo de credenciar empresas das áreas de eventos e treinamento; materiais pedagógicos, didáticos, de tecnologia educacional, literatura infantil; instituições de ensino superior, editoras e outras áreas afins.

Os selecionados vão contar com um estande virtual durante o evento, para prestação de serviços ou realizar oficinas. Para este edital, as inscrições ficarão abertas até o dia 17 de setembro e elas devem ser feitas diretamente na sede da SME ou pelo e-mail londrina.mais@edu.londrina.pr.gov.br.

Todos os detalhes estão descritos dois nos editais, que estão na página da Educação, no Portal da Prefeitura, link portal.londrina.pr.gov.br/londrina-mais-2021. Dúvidas e outras informações podem ser obtidos pelo e-mail londrina.mais@edu.londrina.pr.gov.br e o telefone (43) 3375-0113. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Sobre o evento

O Londrina Mais Superação será realizado em formato virtual, devido à pandemia da Covid-19, com programação prevista para os dias 25 a 29 de outubro. A iniciativa vai reunir oficinas, palestras e estandes virtuais com exposição de trabalhos das unidades escolares e para os parceiros da SME.

Também está prevista a formação dos quase cinco mil professores da rede municipal; atividades interativas em diferentes áreas do conhecimento, como matemática, arte, inglês, educação física, informática, robótica e outras, para 40 mil estudantes; além de lançamentos de publicações educacionais, como revistas e livros. O evento também vai oportunizar, aos alunos, a participação em oficinas com contação de histórias, experimentos e jogos.

NCPML