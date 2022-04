Evento promove a conexão entre Instituições de Ensino Superior e empresas de Londrina e região

Primeiro encontro das IES foi realizado nesta sexta-feira (8), durante a ExpoLondrina, com o objetivo de aproximar pesquisadores e empresários e fomentar a inovação

Foi realizado, na sexta-feira (8), o primeiro encontro das Instituições de Ensino Superior (IES) de Londrina, no Pavilhão Smart Agro, durante a ExpoLondrina. Na oportunidade, representantes, professores, servidores e funcionários das IES, assim como empresários da cidade e região participaram o painel “Academia e mercado: uma integração possível e necessária” e, depois, tiveram a chance de fazer networking. O evento foi realizado pela governança das IES de Londrina e Sebrae Paraná.

O painel contou com a participação do vice-presidente de Regulação da Descomplica, Francisco Carlos Borges; diretor do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, Jorge Vicente Silva; e diretor de P&D da empresa londrinense Angelus, Cesar Bellinati. O bate-papo foi moderado pela head de inovação da Cocriagro, Tatiana Fiuza. Durante a conversa, os painelistas discutiram temas como editais para captação de recursos, contratos, patentes, formação de pessoas, entre outros.

As 12 instituições que compõem a governança das IES de Londrina estiveram representadas no encontro: Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Instituto Federal do Paraná (IFPR), Senai, Senac, Universidade Norte do Paraná (Unopar), Faculdade Pitágoras, Centro Universitário Filadélfia (UniFil), Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC), Instituto de Ensino Superior de Londrina (Inesul), Universidade Positivo, e UniCesumar.

A presidente da governança das IES de Londrina, Flávia Pomin Frutos, destaca que esta foi uma das primeiras iniciativas do grupo e que essa aproximação é muito almejada tanto pela academia como pelo mercado. “Queremos nos aproximar dos empresários para alinhamento pedagógico e acadêmico e o desenvolvimento da inovação. A pesquisa aplicada é, para nós, uma questão de sobrevivência, e nossos pesquisadores entendem que precisam desenvolver ciência voltada para a solução de problemas da sociedade”, argumenta. Segundo ela, o evento foi apenas o pontapé inicial para estreitar cada vez mais esses laços.

De acordo com a consultora do Sebrae Paraná, Alesandra de Almeida, foi a primeira vez que esse encontro foi realizado na prática em Londrina. “Esse processo de integração das IES com o ecossistema de inovação de Londrina é muito importante. Contamos com a participação de empresários e pesquisadores e acreditamos que, a partir de hoje, começaremos a colher bons frutos”, afirma. Ela enfatiza que a governança das IES ainda é um grupo novo, mas já está se posicionando de forma coerente junto ao ecossistema, abrindo as portas para essa conexão com o meio empresarial.

Depois do painel, os participantes puderam se conectar, fazer networking e iniciar uma aproximação de forma prática. Foto: Aron Mello.

Para a pesquisadora da área de Odontologia da Unopar, Thais Fernandes Poleti, um dos principais desafios da integração com o mercado é o “timing” das empresas que buscam apoio na solução de problemas por meio da inovação. “Temos que ajustar o ‘timing’ da necessidade da empresa, que precisa entregar resultados rápidos, e do pesquisador, que demanda tempo maior para desenvolver a pesquisa. Estamos tentando nos adaptar a essa realidade”, explica. Apesar disso, ela conta que a universidade já possui parcerias com empresas, entre elas a Angelus, de Londrina, com quem tem um amplo convênio técnico-científico.

Thais explica que, entre os cases dessa parceria bem-sucedida, estão a produção de um relatório técnico para a empresa comercializar um produto no Japão e o trabalho de dissertação de um aluno bolsista, custeado pela Angelus, para desenvolver um produto específico para a indústria odontológica.

O empresário e coordenador do Inovemm, a governança do setor EletroMetalMecânico, Jorge Henrique Fornasier, participou do painel e destaca a importância de promover essa conexão com a academia. “É sensacional o tanto de inovação que se pode fazer a partir dessa parceria. Então, esse evento é uma oportunidade única. Estamos todos no mesmo lugar para fazer uma conexão rápida, trocar cartões e depois trabalhar com as visitas para colher os frutos”, pontua.

Asimp/Sebrae Paraná