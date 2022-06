Expo Japão 2022: Cinco dias de festa e recorde de público

A Expo Japão foi o retrato da festividade e da celebração da cultura oriental; organização comemora recorde de público com 37 mil visitantes

A Expo Japão 2022 terminou no último domingo, dia 19 de junho, com sensação de saudade. Realizado pela ACEL – Associação Cultural e Esportiva de Londrina, e o nobre engajamento de mais de 200 voluntários que transformaram um campo de beisebol em uma congregação de milhares de pessoas em torno de um propósito: preservar e divulgar a cultura japonesa.

“Em 2019, tivemos um público 30% maior se comparado a 2018 com 35 mil pessoas. Até então era o maior número de todas as edições da Expo Japão. Neste ano, só no sábado (18), recebemos 12 mil pessoas aqui na ACEL, um número surpreendente. Mesmo com um dia de chuva, superamos o recorde de público com 37 mil visitantes nos cinco dias de festa”, comemora Luciano Matsumoto, coordenador geral do evento.

Na noite de domingo, durante a cerimônia de encerramento da feira, Luciano Matsumoto destacou e agradeceu o trabalho voluntário da equipe organizadora do evento. “Esse trabalho foi construído por nossos antecessores, que começaram há mais de 60 anos com a originária Exposição Agrícola da ACEL, evento que deu origem à Expo Japão, e que hoje é considerada uma das maiores festividades nipo-brasileiras.”

Um panorama da cultura japonesa

Durante os cinco dias de festa, a Expo Japão trouxe o que há de mais diverso na cultura oriental. O público curtiu e apreciou o Kpop com seus barulhentos fãs adolescentes, o ritual silencioso e cheio de significado da cerimônia do chá, a beleza dos ikebanas, o vigor dos taikos, as artes marciais, a irreverência dos cosplayers.

A Expo Japão também fez da ACEL um espaço de valorização ao pequeno agricultor, um ambiente aberto para o debate de ações para a sustentabilidade e para a inovação no campo. O evento recebeu idosos e crianças da rede pública de ensino e em pleno sábado, celebrou o Ireisai, uma cerimônia budista em homenagem aos imigrantes.

Os números

No ano em que a comunidade Nikkei celebra os 114 anos da imigração japonesa no Brasil, a retomada dos eventos permitiu a realização da edição 2022 da Expo Japão.

“De junho de 2019 a junho de 2022 foram três anos de grande espera. Foram 120 dias de planejamento, de trabalho e de muita dedicação. Sempre com o pensamento na coletividade, tivemos todo o empenho recompensado com a presença maciça do nosso público”, avalia Luciano Matsumoto.

O evento contou com o apoio de mais de 30 empresas patrocinadoras; mais de 50 espaços comercializados com expositores de diversas partes do país; 8 restaurantes para o atendimento ao público; mais de 35 horas de apresentações culturais; 30 grupos artísticos convidados; 6 palestras sobre sustentabilidade e inovação realizadas durante o 9º AgroInovatec; presença de mais de 300 crianças de escolas públicas; mais de 300 idosos também tiveram seu dia de festa na Expo Japão.

Sim, a Expo Japão já deixou saudade. Agora é aguardar a edição 2023!

