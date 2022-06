Expo Japão 2022

A grande festa da comunidade japonesa vai celebrar o reencontro após dois anos de espera

A Expo Japão, um dos maiores eventos da cultura japonesa do estado do Paraná, será realizada de 15 a 19 de junho na ACEL, Associação Cultural e Esportiva de Londrina. Uma grande festa com intensa programação que reúne arte, cultura, gastronomia, esportes, exposição de produtos, palestra, workshops, e outras atrações.

“Nossa expectativa é a melhor possível. Sentimos que a cidade e toda a região estão aguardando a Expo Japão, e esperamos superar o recorde da edição de 2019, que foi de 35 mil pessoas nos cinco dias de festa”, revela Luciano Matsumoto, coordenador geral do evento.

Instalada em uma área de mais de 5 mil metros quadrados, a Expo Japão contará com atrações tradicionais e contemporâneas, como a Cerimônia do Chá, Taikô (tambores japoneses), Bon-Odori (dança tradicional), Matsuri Dance (dança contemporânea), Ikebana (arranjos florais), Bonsais (árvores em miniatura), desfile de vestimentas japonesas, demonstrações de artes marciais, entre outros.

O Espaço Nerd, sucesso entre os jovens, estará presente novamente na festa apresentando as tendências da cultura contemporânea oriental como o K-pop, oficinas de mangás, área para games, presença de Cosplayers, além de espaços dedicados a personagens atuais como os das franquias Star Wars e Harry Potter.

Gastronomia oriental

Oito restaurantes que reúnem o melhor da gastronomia oriental confirmaram presença na Expo Japão deste ano. Os visitantes vão poder contar com uma infraestrutura com Praça de Alimentação e capacidade para atender 2 mil pessoas. Além disso, haverá também food trucks, cafeteria e doceria.

Eventos Agrícolas

Nesta edição os eventos agrícolas estão concentrados em um mesmo espaço, com a 59ª Exposição Agrícola, que mostra a diversidade da produção da zona rural de Londrina e região, e o 9º AgroInovatec, evento técnico e de formação da Expo Japão.

A expo agrícola, juntamente com a 9ª edição do AgroInovatec, está focada na sustentabilidade social com a exposição de produtos orgânicos, espaços para a exposição e áreas de comercialização de diversos itens.

“Tivemos menos de dois meses para organizar os eventos agrícolas, então optamos por fundir o evento tradicional com propostas mais tecnológicas trazidas pelo AgroInovatec, sempre visando a sustentabilidade do pequeno produtor. Com a demanda da atual sociedade é focada em alimentos saudáveis, a programação de palestras vai focar na experiência de agricultores e de entidades como o IDR e a Universidade Estadual de Londrina”, explica um dos coordenadores do evento, Tumoru Sera.

Crianças e idosos

Todos os anos, a Expo Japão abre espaço para vinda de aproximadamente 300 alunos de escolas públicas da cidade, uma oportunidade para que que eles entrem em contato com a rica cultura oriental. A tarde com as crianças está agendada para quarta (15) a partir das 14h. Na quinta-feira (16) a organização divulga o resultado do projeto “O Japão que inspira”, realizado anualmente junto aos alunos da rede pública de ensino. A iniciativa da ACEL, em parceria com a Expo Japão e apoio da Secretaria Municipal de Educação, vai premiar os melhores trabalhos no palco principal a partir das 12h.

A terceira idade também tem programação garantida na tarde de sexta-feira (17) com apresentações, passeios, recreação e hora do lanche. No dia 18, Dia da Imigração Japonesa está programado o Culto In Memorian aos imigrantes japoneses. A celebração será com o monge do Templo Honpa Hongwanji de Londrina.

Pavilhão Cultural

Um espaço muito procurado pelo público é o Pavilhão Cultural, local que traz exposição de objetos, vestimentas, ikebana (arranjos de flores), bonecas e um local exclusivo para a tradicional Cerimônia do Chá, realizado de quinta a domingo às 14h, com participação aberta para o público.

Também estão programadas apresentações de kotô (instrumento de cordas japonês) na quinta (13h30), sábado (12h e 15h15) e domingo (11h e 14h30).

Voluntários

Promovida pela Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL), a Expo Japão conta com o trabalho e a dedicação de um grupo de voluntários que trabalha sem medir esforços. Cerca de 200 pessoas - entre homens, mulheres, jovens, crianças e idosos - se dedicam para que tudo funcione da melhor maneira possível nos cinco dias de festa.

Assinatura: A Expo Japão é uma realização da ACEL – Associação Cultural e Esportiva de Londrina. Patrocínio: Lei de Incentivo à Cultura, Agro Hara, Copel, A.Yoshii, Unimed Londrina, Bratac, Cooperativa Integrada, Semegrão, Estacenter, Loc Med, Hachimitsu, Effect Energia Solar, HMB Lovat, Sementes Mauá, Grupo Midiograf, Megumi, Amafil, TCGL, Almeida Mercados, Folha de Londrina, Ponto Rural, Otocentro, Supermercados Musamar, Sunap, St. James International School, RPC, Farmácias Nissei, Chopp Brasser. Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultua (PROFICE) da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura / Governo do Estado do Paraná. Apoio: Prefeitura de Londrina, Aliança Cultural Brasil – Japão do Paraná, Consulado Geral do Japão em Curitiba.

Emilia Miyazaki/Asimp