Faixa exclusiva da Duque será liberada para veículos comuns a partir de quinta (2)

Compartilhamento do corredor será permitido das 9h às 16h; segunda etapa de intervenções na via prevê a implantação de Zona Azul

A partir desta quinta-feira (2), a faixa exclusiva para ônibus na avenida Duque de Caxias, área central de Londrina, poderá ser utilizada por veículos comuns no período entre 9h e 16h. A mudança vale para um trecho de cerca de 1,3 km entre as avenidas Leste-Oeste e Juscelino Kubitschek (JK). Atualmente, carros que não integram o transporte coletivo podem fazer uso do corredor especial somente das 19h às 7h.

O diretor-presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Marcelo Cortez, explicou que, antes das 9h e após as 16h – faixa de horário de tráfego mais intenso – a prioridade de circulação na canaleta voltará a ser dos ônibus. Dessa forma, automóveis e motocicletas poderão acessar o espaço apenas para conversões à direita.

Recentemente, o trecho que receberá as alterações foi sinalizado pela CMTU. O trabalho envolveu a instalação de placas e a demarcação de novas pinturas na pista. Houve também a implantação de quatro câmeras de monitoramento, que, aliadas à atuação dos agentes de trânsito, serão responsáveis por fiscalizar a correta utilização da faixa.

Cortez destacou que a segunda etapa de intervenções na Duque de Caxias inclui a criação de vagas de Zona Azul. A introdução do estacionamento regulamentado, que também irá funcionar das 9h às 16h, tem como objetivo garantir a rotatividade dos locais de parada.

Após o intervalo de implementação das novidades chegar ao fim, a companhia procederá com as atividades de patrulhamento. “Vamos orientar a população por aproximadamente uma semana, para só depois começarmos a fiscalização efetiva”, informou o diretor.

Demanda antiga dos comerciantes da região, o compartilhamento da faixa exclusiva na via, assim como a implantação de Zona Azul, pretendem tornar a Duque de Caxias mais atrativa. “Trará mais fluidez ao trânsito e contribuirá para aumentar o movimento das lojas”, assegurou Cortez.

Em vigor desde julho de 2010, a canaleta foi uma realização da Prefeitura de Londrina por meio da CMTU, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (Ippul) e da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Londrina (Metrolon).

