Famílias do Conjunto Novo Amparo recebem cesta básica digital da brMalls do Bem

O auxílio, que chega a R$ 45 mil, tem validade de três meses e vai ajudar as famílias das crianças e adolescentes assistidas pela Associação Mãos Estendidas

As famílias das crianças e dos adolescentes assistidos pela Associação Mãos Estendidas (AME) receberam na semana passada cartões pré-pagos para compra exclusiva de alimentos e produtos de higiene e limpeza. A cesta básica digital é uma doação do Catuaí Shopping Londrina, que é administrado pela brMalls, empresa referência no setor de shopping center no Brasil. Com a iniciativa, 150 famílias em situação de vulnerabilidade social do Conjunto Novo Amparo, serão amparadas por três meses.

Os cartões são abastecidos com o valor de R$ 100,00 mensalmente e, com o dinheiro depositado, será possível comprar alimentos e produtos de higiene e limpeza no comércio local. A ação promovida pelo Catuaí Shopping integra a campanha nacional brMalls do Bem e a expectativa é levar o benefício para moradores de diversas comunidades próximas aos 29 shoppings administrados pela companhia. A brMalls fez a primeira doação da campanha no valor de R$ 1 milhão. Para Londrina serão destinados R$ 45 mil para os três meses de vigência da ação.

A coordenadora da AME, Viviane Kawakasi, conta que a pandemia agravou ainda mais a condição financeira da comunidade que mora no entorno. “Essa situação da pandemia pegou todo mundo de surpresa e a comunidade ficou anda mais desamparada. Os moradores têm nos procurado para que possamos ajudá-los com alimento, com gás, com suas necessidades mais básicas. A maioria perdeu o emprego”, relata.

É o caso da Thalia B. Ferreira, uma das beneficiadas com o cartão. A renda que sustentava sua casa era proveniente do trabalho do marido, que ficou desempregado há cerca de 2 meses. “Eu, minha filha e meu esposo estamos vivendo de ajuda, esse cartão vai dar um alívio nas compras do mês”, conta.

Eva Aparecida da Silva também estava feliz com o cartão que tinha acabado de chegar. Ela que tem 6 filhos e trabalha com reciclagem, está com as atividades paralisadas por conta da pandemia. “No momento tá tudo parado. Não consigo vender. Tenho recebido muito a ajuda da AME e agora esse cartão veio em boa hora”, desabafa.

A AME atende crianças e adolescentes no contraturno escolar, com atividades como Aikido, culinária, crochê, dança, oficinas de esporte e apoio escolar. Além disso, disponibiliza 300 refeições diárias para as famílias que moram próximas da associação. A entidade sem fins lucrativos auxilia há mais de 10 anos cerca de 1000 pessoas em situação de vulnerabilidade no Conjunto Novo Amparo. Apenas 30% da renda mensal é fixa e o restante advém de doações, de bazares e da venda do artesanato que é produzido no local.

Como ajudar

A Campanha brMalls do Bem está em vigor e qualquer pessoa pode fazer sua contribuição na conta corrente exclusiva para a ação solidária.

brMalls do BEM:

Banco Santander (033)

Ag:3403

C/C: 13000546-1

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 1 LTDA

CNPJ: 02.299.270/0001-70

Para garantir a transparência do processo, a área financeira da brMalls faz uma prestação de contas diária e qualquer pessoa pode solicitar o extrato pelo e-mail brmallsdobem@brmalls.com.br. Também é possível participar pelo aplicativo da Ame Digital, que dá 10% do valor doado em forma de cashback para futuras compras pela plataforma.

O gerenciamento das doações está sendo feito pela Gerando Falcões, organização social que atua há dez anos com estratégia de apoio em periferias e favelas.

Outras informações podem ser conferidas no site -https://www.catuailondrina.com.br/eventos/brmalls-do-bem.