Farmácia Municipal amplia canais de agendamento prévio

Além da página no Portal da Prefeitura, três linhas telefônicas estão disponíveis para agendar o atendimento presencial

Para que os usuários da Farmácia Municipal sejam atendidos de forma ágil e sem aglomerações, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), implementou no mês de junho o agendamento eletrônico. Com a alta procura, foi liberado também o atendimento telefônico, que ocorre pelos telefones 3379-0131, 3379-0132 e 3379-0802, de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 18h30.

Para agendar on-line, basta acessar o Portal da Prefeitura, na página de Agendamento Eletrônico, fazer um cadastro pessoal, e selecionar data e hora. O serviço funciona todos os dias, 24 horas por dia.

Localizada na Alameda Manoel Ribas, 85, Centro, a Farmácia Municipal atende todos os moradores de Londrina. Para obter o medicamento, o usuário precisa ter em mãos documento oficial de identificação com foto e cartão SUS do paciente, mais a receita com prescrição médica, conforme norma técnica vigente. O solicitante deve ser maior de 18 anos, e apresentar também seu documento de identificação com foto.

De acordo com a coordenadora da Farmácia Municipal, Ana Paula Cruz dos Santos, mesmo com o agendamento prévio implementado há quatro meses, muitos usuários ainda comparecem sem horário marcado. “Todos que vêm até a Farmácia Municipal, mesmo sem o agendamento, são atendidos. Neste caso, fazemos um encaixe, e orientamos o usuário a realizar o agendamento quando precisar retornar”, citou.

Por conta dos encaixes, podem ocorrer atrasos que afetam, inclusive, os usuários que fizeram o agendamento com antecedência. “O tempo de espera depende muito da quantidade de encaixes. Boa parte dos usuários são idosos, e entendemos que muitos não conseguem agendar pelo site. Então ampliamos os canais de agendamento, em três linhas telefônicas, com o objetivo de que eles também acessem o serviço”, explicou Ana Paula.

Com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, a Farmácia Municipal oferece 26 vagas de atendimento para cada 30 minutos. Cada paciente solicita, em média, três a cinco medicações diferentes. “Desde junho, quando foi implementado o agendamento, ocorreram 44.686 atendimentos. Registramos que a maior procura ocorre às segundas e sextas-feiras”, complementou a coordenadora.

NCPML