Feira Arte Mulher será realizada no saguão da Prefeitura de Londrina

Na segunda (30) e terça-feira (31), das 10h às 17h, artesãs locais comercializarão diversos produtos; todos os itens são produzidos manualmente

Para ampliar as ações de divulgação e comercialização dos artigos produzidos por artesãs londrinenses, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM) promoverá, na segunda (30) e terça-feira (31), mais uma edição da Feira Arte Mulher. Em ambas as datas, das 10h às 17h, as participantes da iniciativa exporão seus produtos no saguão de entrada da Prefeitura de Londrina (Av. Duque de Caxias, no 635). A atividade respeitará todas as medidas de prevenção à transmissão do novo coronavírus, incluindo o uso de máscaras de proteção, o distanciamento social e a disponibilização de álcool em gel.

Entre outros itens artesanais, estarão disponíveis para compra: panos de prato, tapetes, bonecas, vestidos, toalhas de mesa, produtos de crochê e suportes para objetos. De acordo com a secretária municipal de Políticas para Mulheres, Liange Doy Fernandes, a ação visa apoiar o empreendedorismo feminino e o artesanato como alternativas de geração de renda e autonomia para as mulheres. “Ao promover a Feira Arte Mulher no saguão da Prefeitura, pretendemos ampliar a visibilidade dos produtos das artesãs que participam deste projeto e potencializar as vendas, pois a Feira ocorrerá justamente no período de pagamento dos servidores”, disse.

As atividades da Feira Arte Mulher também continuam sendo realizadas todos os meses, dos dias 1º a 10, no Calçadão de Londrina, entre as avenidas Rio de Janeiro e Minas Gerais. Essas edições são promovidas de segunda a sábado, das 9h às 17h30. Além disso, quem quiser conferir os artigos produzidos pelas artesãs da Feira Arte Mulher pode acessar os perfis da iniciativa no Facebook e Instagram. Nessas páginas, também estão disponíveis os telefones de contato das produtoras.

Geração de renda

A Feira Arte Mulher é um espaço onde as mulheres artesãs residentes em Londrina podem expor e comercializar os produtos manuais e artesanais que produzem. Atualmente, conta com 26 participantes, divididas em oito grupos.

A ação tem o objetivo de incentivar empreendimentos individuais e coletivos. Dessa forma, procura estimular o aprimoramento profissional e pessoal, a autonomia financeira e a geração de renda das participantes, por meio do apoio do poder público municipal. Mulheres artesãs que desejem saber mais sobre a Feira Arte Mulher, incluindo como participar da iniciativa, podem acessar o decreto municipal no 1.194/2020 (clique aqui).

