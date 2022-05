Feira Cultural da Zona Norte terá duas edições extras nesta semana

Além da programação desta quarta (4), os artesãos e comerciantes também vão expor seus produtos na sexta-feira (6) e sábado (7)

A Feira Cultural da Zona Norte, que está sendo realizada às quartas-feiras no Centro Cultural, terá duas edições extras para aproveitar a movimentação prévia ao Dia das Mães, comemorado domingo (8). Além da feira nesta quarta (4), que começa às 18h, o público também poderá conferir os trabalhos de 40 expositores na sexta-feira (6), das 16h às 21h, e sábado (7), das 13h às 21h. A atividade é realizada no Centro Cultural da Zona Norte, localizado na Avenida Saul Elkind, 790.

Inaugurada no início de abril, a Feira Cultural da Zona Norte começou com cerca de 20 expositores. Hoje, participam 40 comerciantes e artesãos, com produtos nas áreas de gastronomia, decoração e acessórios pessoais.

Os itens à venda incluem nécessaires, agendas, materiais de papelaria, brincos e arranjos florais; além de doces, salgados, bolos de pote, bolinho de carne, acarajé e sushi, entre várias outras opções.

Uma das organizadoras da Feira Cultural, Márcia Moura, contou que o movimento tem crescido desde o começo do projeto, superando as expectativas. “Começamos com 20 barracas, estamos com 40 e há uma fila de espera. Estamos muito animados. As pessoas podem encontrar produtos de artesanato, comidas diversas; e em especial, para o Dia das Mães, teremos uma barraca de canecas personalizadas”, adiantou.

Moura acrescentou que a iniciativa tem promovido a região, com a comunidade ocupando o espaço público e adquirindo itens diretamente do pequeno produtor e artesão. “É um trabalho com vários benefícios, como a geração de renda, valorização da produção de artesanato e da gastronomia local, além de revitalizar o Centro Cultural da Zona Norte”, finalizou.

A Prefeitura de Londrina apoia a Feira Cultural da Zona Norte, por meio das secretarias municipais de Cultura, e de Planejamento, Orçamento, Tecnologia. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e a Londrina iluminação também colaboraram com a infraestrutura do espaço.

NCPML