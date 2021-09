Feira da Economia Solidária será realizada nesta quinta-feira (9)

Iniciativa será realizada no pátio externo da Prefeitura, das 10h às 15h, com a participação prevista de mais de 10 empreendimentos solidários

Nesta quinta-feira (9), das 10h às 15h, será realizada mais uma edição da Feira da Economia Solidária, no pátio externo da Prefeitura, na Avenida Duque de Caxias, 635. A previsão é de que mais de 10 empreendimentos participem, comercializando artesanatos em geral, produtos personalizados, alimentos sem agrotóxicos e outros, produzidos por empreendimentos solidários.

O Programa Municipal de Economia Solidária (PMES) é financiado e gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A iniciativa representa uma forma de organizar a produção, distribuição e consumo, alicerçada na igualdade de responsabilidades dos participantes dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES).

A Economia Solidária tem parceria da Cáritas Arquidiocesana de Londrina, que ajuda na execução do Projeto de Educação Socioprofissional e Promoção da Inclusão Produtiva. Atualmente, há 43 grupos cadastrados no programa.

Na semana passada, o Centro Cívico recebeu a feira, que contou com a participação de 14 empreendimentos solidários em diversas barracas. Segundo informações da Secretaria Municipal de Assistência Social, foram comercializados mais de R$ 2.000,00 pelo coletivo de empreendimentos solidários. “A feira se configurou como um importante espaço para realizar a divulgação do trabalho dos empreendimentos solidários, bem como comercializar e receber encomendas”, ressaltou a secretária da pasta, Jacqueline Marçal Micali.

A secretária também enfatizou que o programa oportuniza a geração de renda, pautada em princípios de autogestão, cooperação e solidariedade e conta com o apoio de profissionais, como engenheira agrônoma, para auxiliar os empreendimentos. “Principalmente com o acirramento da vulnerabilidade econômica, a Economia Solidária representa uma estratégia para que as famílias tenham geração de renda”, disse.

Serviço

Os produtos da Economia Solitária também podem ser adquiridos no Centro Público, localizado na Avenida Rio de Janeiro, 1.278, e na Casa de Economia Solidária – Café e Arte, localizada na Praça 7 de Setembro, na Rua João Cândido, esquina com a Rua Piauí. Os dois espaços funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

NCPML