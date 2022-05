Feira da retomada, Noivas Fair promete novidades e surpresas na programação

O Noivas Fair, maior e mais tradicional evento direcionado aos fornecedores e profissionais de festas, está de volta, após dois anos parado por conta da pandemia do coronavírus. A feira será realizada nos dias 20, 21 e 22 de maio, no Boulevard Londrina Shopping, com a presença de diversos profissionais em diferentes segmentos, com novidades e produtos inéditos ao público, que pode visitar o espaço e conhecer em detalhes o universo do setor de festas e eventos.

De acordo com a organizadora, Mity Shiroma, os profissionais estão ansiosos e eufóricos com o Noivas Fair, que está sendo chamada de “feira da retomada”. “O setor de eventos foi o primeiro a fechar por conta da pandemia e o último a reabrir, então, apesar de estarem todos com as agendas lotadas, os fornecedores estão muito felizes com a feira da retomada”, diz Mity. Ao todo, 50 profissionais estarão presentes.

Um dos momentos mais aguardados é sempre o desfile que, desta vez, vai ocupar e circular pelos corredores do shopping, na sexta-feira, a partir das 20h. “A grande novidade é que a passarela será por todos os corredores, então, todos poderão assistir às novidades do desfile das noivas”, afirma Mity. Além disso, ela garante que haverá surpresas na programação. “A cada ano, a gente sempre traz algo inédito e diferente.”

Assim como os fornecedores, que aproveitaram o período pandêmico para se reinventarem. “Os profissionais vêm com ideias renovadas dos produtos e serviços, então, teremos muitas novidades”, ressalta Mity. A feira é aberta ao público.

Fábio Luporini/Asimp