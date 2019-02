Feira da Uva disponibiliza mais uma variedade da fruta

Até o final desta semana, os consumidores poderão adquirir as uvas Benifuji e Niágara, com ótimos preços, no estacionamento da Prefeitura

A Feira da Uva, realizada no estacionamento da sede administrativa da Prefeitura, passou a disponibilizar mais uma variedade da fruta de época. Nesta semana, além da Niágara, os consumidores poderão adquirir a Benifuji. A previsão é de que a feira se encerre nesta sexta-feira (8), pois o estoque do produtor está acabando. A comercialização está sendo realizada diariamente, das 9 às 18 horas, na Rua Otávio Zanetti, no estacionamento do Centro Cívico.