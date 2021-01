Feira da Uva encerra com saldo superior a 13 toneladas vendidas

Além da uva Niágara, foram comercializados também os derivados, como suco de uva integral e geleia caseira; ação integra o projeto municipal Feira de Produtos de Época

A Feira da Uva encerrou a comercialização na última sexta-feira (22), com saldo de 13,3 toneladas vendidas da fruta e produtos derivados, todos oriundos de agricultores locais. A feira é organizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA), com o objetivo de ofertar produtos de época de qualidade e com preços acessíveis.

Nesta edição, realizada desde o dia 9 de dezembro, a feira contou com a participação de dois produtores, que concentraram suas vendas na Praça da Bandeira, próximo ao Calçadão, e no estacionamento da sede da Prefeitura de Londrina. A estimativa era de que a ação durasse até o final de janeiro, no entanto, a comercialização varia conforme o volume dos estoques dos agricultores e o ritmo de vendas.

A gerente de Comercialização e técnica Agroflorestal da SMAA, Viviane Fernandes, avaliou que, mesmo diante da pandemia da Covid-19, as vendas foram boas. “As vendas diárias dos produtores foram muito boas, principalmente no final do ano, quando a procura costuma ser maior”, citou.

O produtor Edson Salton, que ficou responsável pelo estande instalado na sede da Prefeitura, também comemorou o resultado. “As vendas foram boas e pretendo participar das próximas edições. Temos uma clientela fixa que já conhece os produtos, o que ajuda na hora de vender”, disse.

Além de comercializar na Feira da Uva, Salton vende produtos caseiros na Chácara Vida Digna, localizada na Estrada Canaã, 903. “Durante a colheita de uvas, abríamos a chácara todos os dias, mas agora que já não é mais época, estamos abrindo aos sábados e domingos, a partir das 8 horas, oferecendo outras opções”, contou.

Realização

A Feira da Uva é uma atividade do projeto municipal Feira de Produtos de Época. Os agricultores locais que queiram participar podem entrar em contato com a Diretoria de Abastecimento do SMAA, pelo telefone (43) 3372-4789, das 12h às 18h. O endereço é Rua da Natureza, 155, Parque Arthur Thomas, no Jardim Piza.