Feira da Uva tem mais de sete toneladas vendidas até o momento

Frutas são comercializadas por produtores da região de Londrina e continuam disponíveis com preços entre R$ 10 e R$ 12

Com oferta de produtos de época e qualidade, comercializados a preços acessíveis, a Feira da Uva já alcançou a marca de quase 7,5 toneladas em frutas vendidas até a segunda-feira (11). O período de atividades teve início há cerca de um mês, e o comércio é feito diariamente por dois produtores da região de Londrina, que seguem em seus pontos de venda. Os locais dos estandes são a Praça da Bandeira, próximo ao Calçadão Central, e também a área de estacionamento da sede da Prefeitura de Londrina. A feira é organizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA).

Os produtores estão autorizados a trabalhar de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sendo que o período de permanência deles pode variar conforme o volume de vendas, seus estoques ou as condições climáticas do dia. O vendedor da barraca da Praça da Bandeira deve permanecer em atividade até o dia 31 de janeiro, quando será encerrada a Feira da Uva. Neste espaço, o produtor do distrito de Guaravera comercializa a uva do tipo Niágara, com preço de R$ 10 a embalagem de 1,3 kg.

Por sua vez, o responsável pelo estande instalado na sede da Prefeitura prevê finalizar suas vendas ainda nesta semana ou até a próxima. Ele vende uvas Niágara por R$ 12 o quilo, produzidas na Fazenda da Nata utilizando o método ecológico.

Para a gerente de Comercialização e técnica Agroflorestal da SMAA, Viviane Fernandes, as vendas da Feira da Uva vem apontando resultados satisfatórios, com bom volume médio de saída ao público. “Foram cerca de 7,5 toneladas vendidas até agora pelos dois produtores dessa edição, sendo que um deles teve cerca de 20 dias efetivos de trabalho, e o outro uma média de 15 dias de vendas. É um bom montante, levando em conta o período de restrições por conta da pandemia do novo coronavírus. Nas vésperas da virada do ano a procura foi alta pelo público, que tem a oportunidade de levar para casa produtos bons, de época, e com preços mais baratos que no mercado em geral”, contou.

Realização

A Feira da Uva é uma atividade do projeto municipal Feira de Produtos de Época. Os agricultores locais que queiram participar podem entrar em contato com a Diretoria de Abastecimento da SMAA, pelo telefone (43) 3372-4789, das 12 às 18 horas. O endereço é Rua da Natureza, 155, Parque Arthur Thomas, no Jardim Piza.

NCPML