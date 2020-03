Feira de adoção de animais no sábado (07/03)

Evento será realizado no estacionamento do Londrina Norte Shopping e reunirá animais resgatados das ruas, como cães e gatos

O Londrina Norte Shopping e o projeto Adorável Vira-Lata realizam, no sábado (07/03), das 10h às 16h, no estacionamento (próximo ao Muffato), uma feira de adoção de animais. Mais de 50 cães e gatos, muitos deles, castrados e vacinados, estarão no evento à espera de um novo lar.

De acordo com a responsável pelo projeto, Aline Dias Kawabata, os interessados em fazer a adoção devem comparecer com um documento de identificação e comprovante de residência. “Nós lutamos por uma adoção consciente, por isso, realizamos também uma entrevista, para ver se a pessoa está preparada para levar o animalzinho para casa”, explicou.

A programação da feira traz ainda, das 14h às 16h, a presença da veterinária Thais Arrebola para tirar dúvidas do público. Além disso, a adestradora Luciana Filgueiras estará no local dando dicas sobre o comportamento dos animais.

“Cãocurso”

Para alegrar a feira será realizado um “cãocurso”, às 15h, que irá escolher o cão mais fashion, o cão mais parecido com o dono e o cão mais simpático. As inscrições serão feitas na hora.

Doação de ração

Durante o evento, os organizadores estarão recebendo doação de ração. Os alimentos serão destinados aos animais resgatados pelo projeto Adorável Vira-Lata. Colabore! Sua ajuda pode fazer a diferença.