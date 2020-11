Feira de Empregos online oferece novas vagas

Secretaria do Trabalho disponibiliza as vagas do Sistema Nacional de Emprego para candidatos que enviarem seus currículos por meio do evento

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) participa nesta semana da Feira de Empregos online promovida por duas insituições de ensino superior de Londrina. O evento, 100% digital, promete reunir cerca de 2 mil oportunidades de diferentes empresas da cidade. Somente as oportunidades da SMTER, oferecidas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), somam mais de 700 vagas em diversas ocupações como operador de telemarketing, vendedor, soldador, repositor de mercadoria, entre outros. Para participar é preciso preencher o formulário: https://bityli.com/HKXl8. A Feira de Empregos online será nos dias 5 e 6 de novembro.

No momento da inscrição, estarão listadas todas as vagas oferecidas no evento. Ao preencher esse formulário, basta ao trabalhador informar para quais das oportunidades ele quer se candidatar. A partir disso, será feita a triagem e o envio de currículos à Secretaria ou às empresas que ofertaram aquele cargo na Feira online. As Faculdades Pitágoras e Unopar, promotoras do evento, ficarão responsáveis por receber as informações, organizá-las de acordo com as candidaturas de cada trabalhador e repassar à entidade responsável por aquela vaga. A Secretaria receberá todos os currículos do evento e, respeitando os requisitos exigidos pelos empregadores, dará o devido encaminhamento para os processos seletivos.

Para o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, o evento é uma ótima chance para quem busca a inserção profissional. “Com várias medidas para promover a recuperação econômica por parte da Prefeitura, Londrina tem reagido bem após o período mais crítico da pandemia. Estamos vendo o mercado de trabalho aquecido e registramos um aumento significativo nas oportunidades de emprego. Uma Feira que reúne duas mil oportunidades e da qual é possível participar de forma segura pela internet é uma chance incrível para quem está na busca por emprego. Eventos de empregabilidade têm o diferencial de conseguir reunir diversas empresas e uma variedade grande de cargos, oportunizando vagas para os diferentes perfis de trabalhadores”, pontuou.

NCPML