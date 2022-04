Feira itinerante Londrina Criativa volta a expor produtos no Royal Plaza Shopping

A feira itinerante Londrina Criativa retorna ao Royal Plaza Shopping no próximo sábado (23), das 9h às 21h, com mais de 30 expositores em diferentes setores e com diversos produtos. O evento será uma oportunidade para que o público garanta antecipadamente o presente do Dia das Mães, neste ano comemorado em 8 de maio. Os expositores estarão no terceiro piso, ao lado da praça de alimentação.

Entre os produtos, estarão variedades gastronômicas, plantas e vasos, incluindo terrários e suculentas para colecionadores, materiais em macramê e crochê, acessórios infantis e femininos, como laços para crianças e bijuterias, além de materiais em madeira e resina. Estarão na feira também saboaria artesanal, obras de artes plásticas, acessórios para pets, velas e incensos, mandalas e produtos de aromaterapia, assim como peças em couro, mesa posta e bichinhos de pelúcia.

“A cada feira, nós proporcionamos uma oportunidade para que os pequenos empreendedores possam divulgar seus produtos e para que o público tenha acesso a itens diferenciados”, explica Margareth Watanabe, organizadora e idealizadora da feira Londrina Criativa. A feira, inclusive, já está confirmada para participar da Expo Japão, tradicional evento voltado à comunidade japonesa, que acontecerá entre 15 e 19 de junho.

A Londrina Criativa já esteve em locais públicos e privados, como Boulevard Shopping, Park Container, Sesc Cadeião Cultural e Museu Histórico Padre Carlos Weiss. A feira tem o apoio de diversas instituições, entre elas o Londrina Convention Bureau, o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), a Prefeitura de Londrina e a Associação de Bares e Restaurantes de Londrina (Abrasel).

Fábio Luporini/Asimp