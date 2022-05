Feira Londrina Criativa traz workshop sobre marketing e vendas

Intenção é ensinar aos participantes como despertar o desejo de compra nos clientes; ação tem o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Codel

Pensando em ajudar os comerciantes e empreendedores sobre como despertar o desejo de compra nos clientes, neste sábado (28), os organizadores da feira itinerante Londrina Criativa vão realizar um workshop de marketing. A ministrante da atividade será a consultora da carreira e marketing, Alice Nunes, que abordará o assunto a partir das 10h, no espaço do Londrina Convention Bureau, dentro do Boulevard Londrina Shopping.

Para participar é preciso se inscrever direto com a organizadora da feira, Margareth Watanabe, pelo (43) 99991-8020. A inscrição custa R$ 35. O objetivo é proporcionar conhecimento em vendas e gatilhos mentais que despertam o interesse na comprados produtos expostos. Para isso, a ministrante falará sobre a importância do atendimento ao cliente, da imagem pessoa, da linguagem corporal e apresentará os gatilhos mentais como de reciprocidade, escassez, urgência, prova social, além de outras técnicas de venda.

Depois da oficina, das 13h às 22h, haverá a feira onde estarão expostos diversos produtos dos expositores da Londrina Criativa. Entre eles: brinquedos e jogos educativos, produtos japoneses, acessórios em pedras e miçangas, laços e fitas, artesanato em madeira, imersão artística e chefs confeiteiras, entre outras.

Segundo Watanabe, a intenção é proporcionar aos expositores o acesso a diferentes canais de venda e também oferecer formação para que os empreendedores possam profissionalizar os negócios. Para tanto, além deste workshop, o Londrina Criativa já realizou outros encontros falando sobre fotografia para redes sociais e questões ligadas ao lucro e à planilha financeira.

Expo Japão

Além das feiras e workshops, a feira itinerante Londrina Criativa estará na Expo Japão, que acontecerá de 15 a 19 de junho, na Associação Cultural e Esportiva de Londrina (Acel). Na última edição da tradicional feira cultural nipônica, mais de 25 mil pessoas estiveram presentes.

A iniciativa Londrina Criativa tem apoio do Londrina Convention Bureau e da Prefeitura de Londrina, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel).

NCPML