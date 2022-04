Feira na Praça retorna ao Calçadão de Londrina para movimentar Dia das Mães

A Feira na Praça está de volta no calendário de ações da ACIL e já com data agendada: dias 5 e 6 de maio, das 17 às 21 horas, período que antecede o Dia das Mães.

Música ao vivo, boa gastronomia e atividades para as crianças são algumas das atrações que prometem conquistar quem estiver passando pelo local e dar mais vida a um dos espaços públicos mais tradicionais de Londrina.

“A Feira na Praça nasceu com o intuito de valorizar o espaço público, oferecer momentos de lazer para a família e aquecer as vendas do comércio. É uma ação que virou tradição. Esta edição é ainda mais especial, pois marca o retorno da Feira, e em uma data que é tão importante para o comércio”, explica Angelo Pamplona, diretor Comercial da ACIL.

O Dia das Mães é a segunda melhor data comemorativa para o comércio, ficando atrás apenas do Natal.

A programação da Feira na Praça inclui estação de Food Trucks, com hamburguers, crepe francês e chope, música ao vivo, atividades lúdicas para as crianças, a famosa decoração com cordão de luz e as tradicionais barraquinhas com expositores locais de produtos naturais como geleias, granolas, castanhas, queijos e vinhos, e ainda cookies, pães, sanduíche de raclette e churros.

Juliana Felis/Asimp