Feira on-line de adoção de animais segue até 9 de setembro 

Ação é uma parceria do Londrina Norte Shopping e o projeto Adorável Vira-Lata

Já pensou em adotar um amigo de quatro patas? O Londrina Norte Shopping e o projeto Adorável Vira-Lata prorrogaram, até o dia 9 de setembro, a primeira edição on-line da feira de adoção de animais. Ao todo, 15 pets, entre cães e gatos, já encontraram um novo lar.

A família da enfermeira Rejane Galdino Kitsu foi uma das sensibilizadas pela campanha e adotou a Belinha. “Nós vimos a divulgação da feira na televisão e a Belinha estava lá. Meu filho se apaixonou por ela, ainda mais pela história de abandono. Entrei em contato com o projeto e conseguimos adotar”, contou a enfermeira.

De acordo com Rejane, a cachorrinha é muito brincalhona e tem distraído os filhos na quarentena. “As crianças brincam muito com ela, o nosso outro cachorro, o Dig, também. A Belinha não fica quieta, já criamos um amor enorme por ela”, ressaltou.

Em tempos de pandemia e isolamento social, o objetivo da feira on-line é garantir um lar para animais abandonados e em situação de risco e maus tratos, além da conscientização da população sobre a posse responsável.

A feira está sendo realizada nas redes sociais (Facebook e Instagram) do Shopping. Quem tiver interesse, basta entrar em contato, por meio do WhatsApp, com a coordenadora do projeto Adorável Vira-Lata, Aline Dias Kawabata.

“A feira está sendo um sucesso, por isso vamos estender por mais alguns dias. Estamos felizes, pois vimos muitas famílias tocadas pelo projeto”, afirmou a coordenadora.

Segundo Aline, o processo depende de uma avaliação. “Nós lutamos por uma adoção consciente, realizamos uma entrevista, para ver se a pessoa está preparada para adotar um animalzinho”, explicou.