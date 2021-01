Feira on-line para adoção de cães e gatos vai até 13 de janeiro

Iniciativa do Londrina Norte Shopping e projeto Adorável Vira-Lata tem como objetivo buscar um novo lar para animais abandonados

Mais de 30 cães e gatos, entre filhotes e adultos, estão à espera de um novo lar na feira de adoção on-line que o Londrina Norte Shopping e o projeto Adorável Vira-lata realizam até o dia 13 de janeiro.

Segundo a coordenadora do projeto, Aline Dias Kawabata, o abandono de animais cresceu muito no fim do ano. “Acredito que agora, início de um novo ano, é uma época boa para conseguir um lar para eles, pois as famílias se concentram mais e abrem essa possibilidade de ter um bichinho de estimação”, afirmou ela.

A feira acontece nas redes sociais (Facebook e Instagram) do Shopping. As fotos dos animais estão sendo divulgadas, bem como suas características. Os interessados devem entrar em contato com o projeto Adorável Vira-Lata por meio do WhatsApp.

Segundo Aline, o processo de adoção depende de uma avaliação. “Nós lutamos por uma adoção consciente, por isso, realizamos uma entrevista, para ver se a pessoa está preparada para levar o animalzinho para casa”, explicou.

A feira on-line conta com cães e gatos, muitos deles castrados e vacinados, como o Richard, que tem cerca de 50 dias, porte pequeno, bonzinho e tranquilo.

Tem também a Sininho de quatro meses, porte pequeno, simpática e amorosa. Ideal para quem mora em apartamento.

Outra lindeza é a Emília de cinco meses, dona de uma tranquilidade sem tamanho. Muito boazinha e obediente, mas adora brincar.

“Ter um animal de estimação é uma responsabilidade muito grande. As pessoas precisam entender que é uma decisão para 15 anos, mais ou menos. É por esse motivo que falamos tanto na adoção consciente”, ressaltou Aline.

Micheli Monge/Asimp