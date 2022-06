Feirão da Resistência deste sábado será junino

Edição temática tem forró, bingo, quadrilha e bate-papo sobre cultura popular

O Feirão da Resistência e da Reforma Agrária, que retomou a programação presencial no mês de maio, realiza neste sábado, 11, mais uma edição. Dessa vez com o tema Junino, a Feira tem programação que vai das 9h às 17h, e começa com oficina de jardinagem, oficina de bumba meu boi, seguidas de roda de capoeira, bate-papo sobre cultura popular, apresentação com o grupo indígena Água Branca, Forró com Trio Maestra e quadrilha. O Feirão Junino ainda tem o lançamento do livro Velhas Verdades, do jornalista Tony Hara, bingo e a própria feira, que reúne mais de 20 expositores de artesanato e comida. O evento acontece na vila cultural Canto do Marl, na Av. Duque de Caxias, 3241.

“O objetivo desta edição é mesclar uma programação junina à programação tradicional do Feirão. Em todas as nossas edições, trazemos apresentação musical, bate-papo, roda de capoeira, oficina de jardim. Dessa vez, adicionamos a isso uma boa quantidade de comidas típicas, quadrilha, e a própria fogueira do Bumba meu Boi, que garante o clima da festa”, comenta Jovana Cestille, uma das idealizadoras do Feirão.

Jovana é agricultora no assentamento Eli Vive (Lerroville) e lembra que o Feirão da Resistência é fruto da articulação entre o MST, Marl (Movimento de Artistas de Rua de Londrina) e do Sindicato dos Jornalistas (SindiJOR). E teve o apoio,nesta edição, do Sindicato dos Bancários de Londrina e Região.“O Feirão é um espaço sólido de comercialização dos alimentos da Reforma Agrária, aqui o nosso público encontra comida agroecológica, produtos orgânicos, além do artesanato local, que é o que priorizamos”, explica.

Desde a retomada, o Feirão da Resistência realiza as suas edições sempre aos segundos sábados do mês. Confira a programação:

9h: Oficina de jardinagem

10h: Oficina de bumba meu boi – Bumba Meu Boi Estrela da Vila

11h: Roda de Capoeira - Centro Esportivo Capoeira Angola

12h30: Espaço de fala CEFE – Direitos da Pessoa Idosa

13h: Debate: Cultura Popular, cultura do povo

14h: Apresentação do grupo Kaingang Vânh-Ga – Donos do Mato da aldeia Água Branca

15h: Show com Trio Maestra.

