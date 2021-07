FEL promove aula on-line de defesa pessoal para mulheres

Evento será transmitido nesta quarta-feira (14), às 19h, no canal do Facebook e

Nesta quarta-feira (14), às 19h, a Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), vai promover uma aula on-line e gratuita sobre noções básicas de defesa pessoal para mulheres, com o ministrante Josué L. Silva. A iniciativa será transmitida no canal do Facebook e Instagram da FEL e conta com apoio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) e da Delegacia da Mulher da Polícia Civil de Londrina.

O mestre Silva já deu aulas presenciais, em parceria com a FEL e, agora, devido à pandemia, o formato passa a ser remoto. Ele é mestre e instrutor de Taekwondo da Escola de Vigilantes PCT, do Grupo Jocemar de Curitiba e da Academia Madureira e já foi também ex-diretor de artes marciais da Federação Paranaense de Taekwondo.

O presidente da FEL, Marcelo Oguido, informou que o projeto está ligado ao Programa Saúde Singular, que leva até a comunidade cursos e palestras relevantes ao cenário nacional, especialmente, o de defesa pessoal para as mulheres, devido ao grande aumento de feminicídio no Brasil.

O assessor de esportes da FEL, Sandro Henrique, lembrou que o último curso de defesa pessoal para mulheres, promovido pela Fundação, teve grande procura. Segundo ele, a realização da aula, por meio de transmissão on-line, permite que a iniciativa continue acontecendo, com toda segurança. “A aula vai levar diversas orientações e dicas de defesa pessoal e acreditamos que haverá participação também de homens, por ser um tema de grande relevância”, afirmou.

NCPML