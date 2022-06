FEL promove palestra de orientação sobre o segundo edital do Feipe 2022

Atividade será realizada nesta quarta-feira (8), às 14h, e é aberta a todos os interessados; edital do Feipe recebe inscrições até 15 de junho

Representantes de entidades interessadas em inscrever iniciativas no Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) podem participar da palestra de orientação que será promovida nesta quarta-feira (8), às 14h, no Auditório da Caapsml (R. Anísio Rigioli, s/n – Centro Cívico). Realizada pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL), a iniciativa é aberta a toda a comunidade, e não é necessário se inscrever previamente.

Durante a atividade, o diretor-técnico da FEL, Claudemir Fattori, vai fornecer informações e tirar dúvidas sobre diversos assuntos relacionados ao segundo edital do Feipe 2022, que recebe inscrições até 15 de junho (clique aqui para acessar todas as informações). Entre outros temas, a palestra abordará o preenchimento de formulários e a entrega da documentação relativa à inscrição, que deve ser feita pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Ao todo, este edital do Feipe destinará R$ 915.000,00 para diferentes projetos divididos em quatro programas: adulto, juventude, pessoas com deficiência e master. Deste montante, R$ 645.000,00 são verbas remanescentes do edital anterior, publicado em dezembro de 2021, que havia oferecido recursos na ordem de R$ 5.810.000,00. O restante, correspondente a R$ 270.000,00, provém de um aporte específico destinado ao programa master, que é uma nova categoria voltada a selecionar as equipes que representarão Londrina nos Jogos Abertos do Paraná Master neste ano.

De acordo com o diretor-técnico da Fundação de Esportes de Londrina, Claudemir Fattori, o órgão realiza palestras de orientação sobre o Feipe desde 2017, e essas atividades atraem um grande número de participantes, inclusive integrantes de entidades que ainda não inscreveram projetos na iniciativa. “É fundamental que os proponentes estejam bem informados, e participar dessas palestras é uma forma de aprender mais sobre o edital e evitar cometer erros na inscrição que podem causar a reprovação dos projetos”, disse.

Participação

Cada programa incluso no Feipe contempla diferentes modalidades esportivas para as categorias feminina e masculina, incluindo futebol, ciclismo, judô, xadrez, boxe, caiaque polo. No âmbito dos projetos direcionados para pessoas com deficiência, estão as modalidades de futebol down, natação e voleibol sentado.

Somente podem apresentar projetos entidades sem fins lucrativos da área esportiva, com sede no município de Londrina, com registro no CNPJ há mais de um ano.

