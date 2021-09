FEL realiza descompactação do gramado do Estádio do Café

Aeração do solo visa manter o gramado saudável e ajudar no crescimento de novos brotos de grama, necessários para manter o campo adequado aos jogos de futebol

A Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes (FEL), fará a descompactação do gramado do Estádio Municipal Jacy Scaff (Estádio do Café), que fica na Avenida Henrique Mansano, 889, Jardim dos Alpes. Os trabalhos terão início nesta quinta-feira (2) e devem levar de dois a quatro dias.

O serviço conta com a aeração do gramado, top dressing, fertilização e remoção do excesso de grama conhecido como “colchão” ou “thatch”. Esse processo é necessário para manter o gramado saudável e faz parte dos cuidados de manutenção do espaço. Com ele, garante-se o crescimento de novos brotos de grama, fortalecimento das raízes e uma absorção maior dos nutrientes e adubos aplicados.

Tudo isso ajuda a manter o campo adequado aos jogos de futebol, pois quando o solo fica compactado, impede-se a troca de gases entre o ar e o solo; dificulta-se a infiltração de água, prejudicando a drenagem; e limita-se o crescimento de uma grama nova. “Devido à pandemia de Covid-19, houve uma prorrogação dos campeonatos de futebol, por isso não conseguimos fazer a descompactação antes. Agora, o procedimento está liberado e será realizado”, explicou o presidente da FEL, Marcelo Oguido.

O procedimento é realizado com equipamento profissional, que perfura o gramado, através de pinos de 15 a 25 cm de extensão. Já o top dressing é a aplicação de mistura de areia lavada com fertilizantes e substratos para gramados. Feito com o uso do equipamento chamado Top-Dresser, seu objetivo é regularizar a superfície ao mesmo tempo em que adiciona nutrientes ao solo.

Para executar esses trabalhos, a Prefeitura realizou licitação com o valor máximo de R$ 79.775,02. Através do processo licitatório a Prefeitura de Londrina conseguiu economizar 14% do valor previsto, fechando os trabalhos ao custo de R$ 68 mil. Com esse valor, contratou-se duas descompactações, pois esse trabalho deve ser realizado a cada seis meses. A empresa responsável pelos trabalhos será Grasstecno Gramados, Paisagismo e Serviços Ltda.

Ao todo, o Estádio do Café tem 11 mil m² de área, sendo 8.800 m² do campo e 2.200 m² de entorno. Após os trabalhos de manutenção, o Café volta a receber jogos, com a partida do Londrina x CSA no dia 18 de setembro.

Sala do VAR

Além de manutenção do gramado, a Prefeitura de Londrina também realizou outras melhorias no Estádio Municipal, como a construção da Sala do VAR (Video Assistant Referee).

Por meio de uma parceria envolvendo diversas secretarias e órgãos municipais, como a Obras e Pavimentação, Educação, FEL, e a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), o Londrina Esporte Clube e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi possível remanejar o espaço destinado ao VAR.

Antes, a área era composta por duas salas e, agora, com a retirada de uma parede, o espaço foi ampliado, recebeu pintura, novos pisos e equipamentos, com instalação de aparelhos de ar-condicionado, televisores, computadores, mesas e cadeiras.

NCPML