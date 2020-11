Feriado de Finados deve elevar em 54% a movimentação de passageiros na rodoviária de Londrina

Cerca de 26 mil pessoas devem passar pelo local entre hoje e a próxima terça-feira (3)

Aproximadamente 26 mil pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) entre quinta-feira (29) e a próxima terça (3), após o feriado nacional do Dia de Finados. De acordo com levantamento da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), que gerencia o espaço, a movimentação de passageiros nas operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo é 54% superior à média normal registrada em setembro, quando diariamente circularam pelo local cerca de 2.800 viajantes.

O fluxo mais intenso de partidas deve ocorrer nesta sexta (30) e na segunda (2), enquanto o de chegadas está previsto para sábado (31) e terça-feira (3). Para atender ao aumento na demanda, as empresas que operam na rodoviária disponibilizaram cerca de 110 ônibus extras. Entre os destinos mais procurados estão a capital paulista, Ribeirão Preto, Campinas, Santos, São José do Rio Preto e Curitiba, além do litoral de Santa Catarina.

Segundo o superintendente do TRL, Sandro Neves, foram solicitados reforços da Guarda Municipal (GM), Polícia Militar (PM) e dos agentes de trânsito da CMTU para dar suporte aos usuários. Ele ressalta que, para que a viagem transcorra em segurança e sem aborrecimentos, é preciso observar algumas orientações.

Item indispensável para evitar a disseminação do coronavírus, a máscara de contenção é de uso obrigatório. Recomenda-se também a utilização de álcool em gel 70% para a higienização das mãos e superfícies de contato.

O passageiro deve ainda portar documento pessoal com foto, fazer a identificação das bagagens e buscar chegar ao local com antecedência em relação aos horários de embarque e desembarque.

Conforme a Resolução 295 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 13/09/2019, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos pode viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, exceto em casos de autorização judicial.

