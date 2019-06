Feriado Municipal Sagrado Coração de Jesus altera horário do comércio

Na sexta-feira (28), dia do Sagrado Coração de Jesus, Padroeiro de Londrina, o comércio de rua ficará fechado e retoma o atendimento no sábado (29) em seu horário habitual.

As lojas dos shoppings Aurora, Boulevard, Catuaí e Londrina Norte atenderão na sexta-feira (28) das 14 às 20 horas. Já nas áreas de lazer e alimentação o funcionamento será das 11 às 22 horas, com exceção do Londrina Norte que atende das 10h30 às 22h30. No sábado (29) os espaços retomam seus horários habituais das 10 às 22 horas.

No Royal Plaza Shopping, durante o feriado, as lojas funcionam das 13 às 19 horas e a área de lazer e alimentação das 11 às 20 horas. No sábado o local retoma seu atendimento das 9 às 21 horas.