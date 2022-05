Festa da Padroeira “Santa Rita, exemplo de Acolhida” 22 de maio de 2022

O Futuro Santuário Santa Rita de Cássia em Londrina, realizará no dia 22 de maio de 2022 (domingo), a tradicional “Festa da Padroeira”, em honra à Santa Rita de Cássia.

Para este ano, o tema escolhido foi “Santa Rita, exemplo de Acolhida” e a partir do dia 13, inicia-se os preparativos para a grande festa.

De 13 a 21 de maio às 9h, teremos as novenas em honra à Santa Rita e à noite de segunda a sexta às 19h30, sábados e domingos às 19h, serão realizadas as Santas Missas, com temas diários enaltecendo a missão de Santa Rita e bênçãos especiais.

Dia 15 (domingo) às 6h, a realização da primeira pedalada do Santuário e às 11h30 no Salão Paroquial será servido o almoço especial de Santa Rita (macarronada com porpetas, saladas, arroz e frango assado) e música ao vivo.

No sábado dia 21, véspera da Festa da Padroeira, show musical de evangelização com Thiago Tomé, missionário da Canção Nova, às 20h30 no Salão Paroquial.

E no dia 22 (domingo), a grande celebração da Festa da Padroeira.

Será um dia muito especial, onde as equipes do Futuro Santuário estarão recebendo os devotos, caravanas de romeiros e comunidade para um dia de adoração, oração, celebração, alegria, emoção, confraternização e fé.

A programação começa às 5h com mais uma edição da Rota dos Santuários. A caminhada sairá do Santuário São Judas Tadeu, com chegada no Futuro Santuário Santa Rita.

No Futuro Santuário teremos as Santas Missas às 6h, 10h, 12h, 14h30, 16h30 e 18h30.

Confissões a partir das 8h, desfile de Santa Rita às 8h30, bênçãos dos veículos às 13h, procissão Luminosa às 20h.

Durante todo o dia, estará funcionando a praça de alimentação e lojas de produtos religiosos.

Show Musical de Evangelização com Thiago Tomé

Em comemoração às festividades da Padroeira Santa Rita de Cássia, o Futuro Santuário realizará o show musical de evangelização com Thiago Tomé, dia 21 de maio (sábado) às 20h30min no Salão Paroquial.

Conhecido por seu carisma e descontração, o carioca Thiago Tomé de Souza é membro da comunidade católica Canção Nova desde 2002. Nascido em 03 de dezembro de 1982, no Rio de Janeiro (RJ) o missionário utiliza-se dos meios de comunicação em favor da evangelização através da música.

“Evangelizar através da música é o que há de mais sublime para mim, porque eu costumo dizer que música é tão bom que tem no Céu”, conta Thiago Tomé.

Os ingressos são limitados e comercializados ao valor único de R$:20,00(vinte reais) e ½ entrada de R$ 10,00(dez reais) para a faixa etária de 12 a 16 anos.

Os pontos de vendas são:

-Secretaria Paroquial do Futuro Santuário Santa Rita de Cassia.

-Livraria Livros e Livros – Rua Pará, 776.

-Livraria Ângelus/Dom Geraldo (Catedral Metropolitana de Londrina).

O pagamento do ingresso poderá ser feito através de PIX, cartão de débito e crédito.

Acesse os links abaixo para a programação completa e para a campanha Doe Rosas:

http://santaritalondrina.com.br/2022/04/26/festa-da-padroeira-2022-santa-rita-exemplo-de-acolhida/