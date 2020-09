Festival de orquídeas é atração em Londrina

Setembro já chegou com ótima atração para quem gosta de flores.

Está sendo realizado no Mercadão da Prochet, na Avenida Harry Prochet, o Festival de Orquídeas.

A Exposição Feira é aberta todos os dias, de segunda a domingo e traz as mais lindas espécies de orquídeas, originárias de vários países, a preços acessíveis, que podem ser adquiridas a partir de R$ 14,99.

A organizadora do evento, Tieme Maeda, destaca além da beleza das flores na decoração de ambientes, a importância do cultivo das orquídeas como terapia ocupacional: “ Como estamos no Setembro Amarelo, as plantas podem ser aliadas e até companheiras das pessoas, auxiliando no tratamento da depressão”.

A organização da evento ensina também como cultivar e tratar das flores.

O Festival vai até 13 de Setembro e é uma ótima opção de visita para este feriado prolongado, em que vai estar aberto todos os dias, com todos os cuidados de prevenção devido à pandemia, para que o visitante se sinta seguro e confortável.