Festival Internacional de Música prorroga inscrições até 3 de dezembro

Programação completa do evento, que começa no próximo domingo, está disponível no endereço www.fiml.art.br

Foi prorrogado o período de inscrições para os cursos, oficinas e masterclasses do 40º Festival Internacional de Música de Londrina (FIML). O prazo inicial previa o encerramento ontem (30), mas agora vai até a próxima quinta-feira (3). As atividades serão ofertadas integralmente em formato virtual e a programação pedagógica de 2020 contempla 34 cursos ao todo. Os interessados podem se inscrever pelo site do evento, no endereço www.fiml.art.br . A página do Festival no Facebook também traz mais novidades e detalhes atualizados sobre os cursos, reunindo vídeos de chamada feitos pelos próprios ministrantes. A abertura oficial do evento será no dia 6 de dezembro, às 19h30, e a agenda segue até o dia 12.

Com programação inovadora e diversificada, o FIML completa 40 anos focando nas ações pedagógicas e artísticas, eixos que o tornaram referência nacional e internacional. Por conta da pandemia do novo coronavírus, todas as atividades serão on-line. A Secretaria Municipal de Cultura é uma das realizadoras do evento, que conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

Para os cursos, o Festival oferece isenção de taxa para diversas categorias, dentre as quais professores e professoras da rede pública da educação básica, participantes de projetos sociais, estudantes e docentes de graduação de todo o país, além de associados da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM).

Também há desconto de 50% no valor da taxa para servidores municipais de Londrina, professores do Departamento de Música e Teatro da UEL e pessoas com 60 anos de idade ou mais. Todas as informações estão no site do evento, que ainda traz a ficha de inscrição, a documentação exigida e os valores cobrados, assim como a programação dos cursos e informações sobre os professores.

Voltadas a diferentes públicos, as aulas alcançam educadores musicais, músicos e professores da educação infantil, do ensino fundamental, médio e universitário, entre outros. Dentre os temas trabalhados, estão: As músicas indígenas nas escolas; Educação musical, tecnologias e pandemia; Percepção Musical, nível 1 e 2; Ensinando Leitura Musicalmente; Música e Literatura na Sala de Aula.

Bateria na Pandemia

Uma das atrações do 40º FIML é o curso “Bateria na Pandemia”, que será ministrado pelo professor Sergio Reze, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, e é destinado a estudantes e bateristas profissionais. Sergio Reze vai abordar uma temática vivenciada por todos os músicos nestes tempos de pandemia: o desafio de fazer arte em tempos de isolamento.

Sem poder fazer shows ao vivo, nem gravações, as turnês e apresentações foram canceladas, deixando a classe artística fragilizada. A saída para muitos profissionais foi migrar paras as plataformas digitais, porém, para apresentar um trabalho de qualidade é preciso criar as condições necessárias, como um bom estúdio caseiro.

“Além de gravar é preciso ter condições para você se filmar”, explica o professor Sergio Reze. “O objetivo do curso de bateria deste ano é mostrar para os alunos como, da estaca zero, reunir condições para gravar em casa o seu trabalho, para entregar isso e colaborar com outros músicos de forma virtual. Isso se tornou vital para um músico hoje”, disse.

Durante a oficina, Reze vai revelar quais as ferramentas necessárias para transformar um canto da casa em estúdio. “Vou mostrar do ponto zero como fazer, mostrando materiais e gravações, e com base nesse material desenvolver com eles, a partir da acústica da sala, como organizar o home estúdio. Como viabilizar acusticamente, como microfonar a bateria, afinação, preparar o instrumento para gravar, como gravar, recursos de gravação, tudo será abordado até o produto final. O curso será relacionado justamente como permanecer e sobreviver mantendo a nossa arte viva”, detalhou.

Jazz e MPB

Outro curso que será ministrado pelo baterista e percussionista Sérgio Reze, junto com os professores André Siqueira, Gabriel Zara, Josué dos Santos e Mateus Gonsales, é o “Jazz e MPB”, que será nos dias 7 e 11 de dezembro.

O curso de bateria terá uma conexão com a prática de conjunto de MPB e Jazz. “Já estamos preparando gravações virtualmente, filmando, e vamos disponibilizar aos alunos para que eles possam assistir como a gente fez. Estamos preparando versões tirando a bateria ou o baixo, ou o piano, ou a guitarra, ou o saxofone. O aluno pode usar a versão sem o instrumento que ele toca, para tocar e gravar com o conjunto”, contou Reze.

Limitados pela pandemia e sem poder reunir alunos e professores numa mesma sala, como nos anos anteriores, a prática de conjunto se tornou um grande obstáculo. “Nada melhor do que estarmos todos em uma sala, trocando energia, tocando e ouvindo o som do instrumento do outro. Por causa da pandemia, a prática presencial ficou inviável. O vídeo será o material principal da prática”, conclui o músico.

Realização

O Festival Internacional de Música de Londrina tem a direção artística do pianista Marco Antonio de Almeida e direção pedagógica de Magali Kleber. A Associação de Amigos do FIML é presidida por Marcelo Camargo. O evento é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná; Secretaria Municipal da Cultura – Prefeitura do Município de Londrina, com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic); Casa de Cultura – Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Associação de Amigos do FIML. Também possui apoio cultural da Associação Médica de Londrina.

NCPML