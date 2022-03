Fevereiro tem saldo positivo de empregos em todos os setores da economia de Londrina

Londrina teve 8.406 admissões e um saldo de 848 postos de trabalho criados na cidade no segundo mês do ano; já são mais de 1,5 mil de saldo positivo no Caged, em 2022

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho na terça-feira (29), demonstrou que Londrina continua em ritmo de crescimento na empregabilidade. Em fevereiro, a cidade registrou um saldo positivo de 848 vagas e um crescimento do mercado formal em todos os setores da economia.

No total, foram 8.046 admissões e 7.558 desligamentos. O setor de serviços foi responsável pela maior parte de desses números, com 636 vagas criadas. Em termos de crescimento percentual do mercado formal, o setor que mais se destacou foi a agropecuária, com 0,93% de evolução. Em 2022, já são 1.506 postos de trabalho criados em Londrina.

Para o prefeito Marcelo Belinati, os números confirmam a expectativa que havia para este ano. “Preparamos a cidade para continuar num ritmo acelerado de desenvolvimento. Toda semana, recebo consultas de empresas que querem vir para Londrina. Estamos em evidência no cenário nacional e isso, naturalmente, tem um reflexo direto na empregabilidade. Esses números são frutos de investimento do poder público e da união dos diferentes atores da cidade em torno de um bem comum”, pontuou.

O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, destacou o bom desempenho de todos os setores. “Quando vemos que, sem exceção, são abertas novas oportunidades em todas as áreas, é porque a cidade como um todo está se desenvolvendo. Não é um movimento isolado de um setor, mas sim uma ação coordenada da cidade. A empregabilidade em alta impacta na segurança e no poder de compra do trabalhador e isso movimenta a economia do município. É um ciclo virtuoso que tende a crescer cada vez mais”, comemorou.

O presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Bruno Ubiratan, ressaltou que o ambiente próspero que a Prefeitura criou fez toda a diferença. “Conseguir fazer com que os diferentes atores do ecossistema se conectem é criar oportunidades de negócio para todos os setores. Ações como essa fortalecem o empresariado, criam um ativo tangível de atração de novos empreendimentos e oportunizam ao trabalhador mais oportunidades de inserção no mercado formal ou de empreender no nosso município”, explicou.

