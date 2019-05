Fiep promove palestra com autor da Reforma Trabalhista, em Londrina

Juiz federal do Trabalho, Marlos Melek, fala para empresários, lideranças sindicais, e profissionais de RH e da área jurídica na Casa da Indústria

A Fiep promove na terça-feira (4 de junho), às 18h30, na Casa da Indústria de Londrina (Rua Ana Neri, 300 – 2º andar), a palestra “Remuneração Variável: Premiação na Folha de Pagamento”. O palestrante é o juiz federal do Trabalho, Marcos Melek, um dos autores da Reforma Trabalhista.

A palestra é dirigida a empresários, presidentes de sindicatos industriais, profissionais de RH e da área jurídica. O objetivo é esclarecer dúvidas sobre o tema e orientar a aplicação da nova lei. A entrada é franca para os associados dos sindicatos industriais e do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina (Sincoval), parceiro na iniciativa. As vagas são limitadas.

Informações e inscrições: (43) 3348-9797 yaskara.mattos@sistemafiep.org.br