Formandas do Programa de Qualificação Profissional da Prefeitura recebem certificados

As 37 alunas concluíram os cursos de Depilação, Tortas Doces e Salgadas e Doces e Salgados para Festas, realizados no Senac em convênio com a Prefeitura

Na segunda-feira (9), 37 alunas receberam certificados obtidos com o Programa de Qualificação Profissional da Prefeitura, ofertado pelas Secretarias Municipais de Políticas para as Mulheres (SMPM) e do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), mediante convênio firmado com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A formatura das alunas ocorreu na unidade central do Senac Londrina, com a presença do prefeito Marcelo Belinati.

As formandas concluíram as atividades referentes aos cursos de Depilação, Tortas Doces e Salgadas, e Doces e Salgados para Festas. Agora, estão aptas a trabalharem nessas áreas, seja por meio da reinserção no mercado de trabalho ou atuando como empreendedoras.

Para a entrega dos certificados, participaram o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos; a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Aparecida Rampazzo; e também a gerente executiva do Senac Londrina, Amanda Marconi.

Sem um emprego fixo e com trabalho informal somente aos finais de semana, Elicinete Vieira Machado, de 53 anos, participou do curso de Doces e Salgados para Festas. Ela contou que sempre teve interesse em atuar nessa área, tentou se candidatar a um curso gratuito em outra instituição, mas, por não ter experiência, não conseguiu a vaga. “O ser humano é capaz de fazer qualquer coisa, desde que busque. E eu sempre tive vontade, então fui em um lugar com curso de doces gratuito, mas não consegui. Fiquei muito chateada porque exigiam habilidade. Na mesma semana, vi pela internet a oferta da SMPM, não perdi a oportunidade e me inscrevi. Não vou parar, de pouco em pouco chego lá, quero um futuro melhor para mim e vou conseguir”, comemorou.

Outra formanda que pretende conseguir a reinserção no mercado de trabalho, Cintia de Camargo fez o curso de depilação pois tem interesse em atuar na área de estética. “O curso foi muito bom. Estou desempregada há cinco anos, procurando emprego, e agora, além de experiência com cílios, tenho formação como depiladora. Deu para aprender bem, a professora é muito boa, e daqui para frente quero continuar com estética. As mulheres deixam tudo de lado, menos ficar bonita, então é uma área que compensa. E o curso abre nossa mente, fazemos novas amizades, valeu muito a pena”, detalhou.

Há mais cursos do Programa de Qualificação Profissional em andamento: Manicure, Maquiadora, Cuidadora de Idosos, Design de Sobrancelhas e Unhas em Gel. Em junho, será ofertada uma nova turma do curso de Manicure; e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (43) 99945-0056.

O prefeito Marcelo Belinati parabenizou as mulheres que concluíram os cursos, e também as equipes das secretarias municipais e do Senac por atuarem de forma a garantir essa oportunidade de qualificação profissional a tantas pessoas. “Temos um instrumento tão importante quanto o Senac em Londrina e, pela primeira vez, em 48 anos de história dessa entidade, a Prefeitura faz um convênio para oferecer cursos para a comunidade. Agora são dois caminhos a seguir. Tendo o curso, você pode buscar um emprego no mercado de trabalho, são várias oportunidades e porta que se abrem. E também abre a porta do empreendedorismo, para vocês criarem seu negócio e trabalharem no seu horário”, destacou.

Representando a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy, a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Aparecida Rampazzo agradeceu o apoio que o prefeito e a SMTER têm oferecido às ações da SMPM, assim como o Senac; e elogiou as formandas por seu empenho e dedicação.

“Até junho, temos 135 vagas disponibilizadas para vocês ingressarem no mercado de trabalho e na geração de renda. A gente sabe que um certificado no currículo pode abrir portas, e que um certificado emitido pelo Senac ajuda ainda mais. Sabemos que não é fácil para as mulheres; temos uma tripla jornada de trabalho no dia a dia, e disponibilizar tempo e dedicação exige muito de nós. Parabéns pela garra, pelo empenho e assiduidade. Vamos colher esses frutos, desejamos muito sucesso para vocês e bons voos”, afirmou a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, enfatizou o feito inédito da Prefeitura, em firmar convênio com o Senac para disponibilizar cursos profissionalizantes. “Isso só foi possível porque o prefeito Marcelo enxerga além do que os outros, ele vê o que as pessoas de fato precisam. Temos que entender que uma administração é feita de obras, de serviços, de uma série de coisas, mas nada adianta fazer tudo isso se não for pensando nas pessoas. Além disso, se já é importante se qualificar e estar certificado, vocês terão em mãos os certificados de maior credibilidade do setor, que é o do Senac. Esse certificado do Senac tem um carimbo que abre portas; e nós queremos ajudar vocês. Nos colocamos à disposição, na SMTER, para encaminhá-las ao mercado de trabalho ou, se vocês desejarem empreender, formalizá-las para fazer o trabalho em casa”, comentou.

Durante a solenidade de formatura, a gerente executiva do Senac Londrina, Amanda Marconi, lembrou os objetivos quando foram dados os primeiros trâmites do convênio com o Município. “Desde o início, sonhávamos em transformar a vida de mulheres e de pessoas que estavam buscando uma mudança de vida por meio de qualificação, de um novo reposicionamento no mercado. Essa aproximação entre o Senac e a Prefeitura só foi possível, ainda que estejamos em Londrina há 48 anos, na gestão do Prefeito Marcelo. E agradecemos muito por essa abertura, porque se não fosse pela atual administração, não poderíamos estar aqui celebrando esse marco, que é a entrega de novos profissionais para o mercado de trabalho”, ressaltou.

NCPML