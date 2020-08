Fórum de Prerrogativas da OAB-Londrina será no dia 11, pelo youtube

O tradicional Fórum de Prerrogativas, que vem há alguns anos consagrados como um dos eventos que comemora o Dia do Advogado, terá novo formato este ano e irá se transformar no 1º Webinar de Prerrogativas.

As razões que levaram à decisão são as mesmas que têm transferido todos os eventos para plataformas digitais: as medidas de segurança para conter os avanços da Covid-19. “Os eventos digitais têm provado, no entanto, que são tão ou mais eficazes que os presenciais, alcançando um grande número de participantes que muitas vezes não poderiam estar presentes na sede da Subseção. Acreditamos que mais este evento será um sucesso, como todos os demais que a Subseção tem realizado”, comenta a presidente da entidade, Vânia Queiroz.

Nomes importantes do cenário nacional já confirmaram presença como debatedores: Cássio Teles, presidente da OAB-PR; Luiz Flavio Borges D´urso, ex-presidente da OAB-SP, doutor em direito penal e apresentador do programa Data Venia,na Rede TV; Eleonora Nacif, professora da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP e coordenadora e professora do curso "O rito do Tribunal do Júri" da ESA/OAB; Rodrigo Sanches Rioz; Doutor em Direito Penal e Criminologia pela Università Degli Studi Di Roma Tre, “La Sapienza”, Itália (1991), Membro do Instituto dos Advogados do Paraná, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM; e Dora Cavalcanti, diretora fundadora do Innocence Project Brasil e também conselheira nata do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD).

A realização e da OAB-Londrina, por meio de sua Comissão de Prerrogativas, no dia 11 de agosto, a partir das 19 horas, pelo canal da ESA-PR no youtube. Quem quiser certificado precisa se inscrever no link: http://intranet.oabpr.org.br/servicos/eventos/evento.asp?id_evento=1200