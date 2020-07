Francisco Gabriel Arruda terá nova interdição a partir de segunda-feira

Pista ficará interditada no sentido centro/norte, entre as ruas Luis do Espírito Santo Júnior e a Avenida Saul Elkind. O trecho sentido norte/centro estará liberado por completo

A partir da próxima segunda-feira (6), a Avenida Francisco Gabriel Arruda, na região norte, sofrerá nova mudança no ponto de interdição para dar continuidade às obras na via. A pista ficara interditada no sentido centro/norte, entre as ruas Luis do Espírito Santo Júnior e a Avenida Saul Elkind. O trecho sentido norte/centro estará liberado por completo.

A mudança será necessária para executar o último trecho de galeria e recomposição do pavimento. Até agora, já foram executados a rede de galeria pluvial, até a Rua Sérgio Augusto Peres da Silva; recomposição de pavimento; cinco pontos de ônibus com pavimento rígido em concreto, para suportar o impacto dos novos veículos do transporte coletivo e recuperação do pavimento e execução de ciclovia, que está 90% concluída, faltando apenas pequenas adequações.

A via também recebeu iluminação com lâmpadas LED, que conferem maior luminosidade. Foram modernizadas 79 luminárias antigas, com LED, em um trecho de um quilômetro, que vai da Avenida Pedro Carrasco Aduan/Avenida das Nações, até a Avenida Saul Elkind.

As melhorias na via estão em desenvolvimento desde setembro de 2019 e a Prefeitura de Londrina está investindo um total de R$ 5.103.270,27 para promover a recuperação completa da avenida, que receberá revitalização em toda a sua extensão, totalizando 1,3 km, da Avenida das Nações até a Avenida Saul Elkind. A responsável pelo serviço, vencedora do processo licitatório, é a TCE Engenharia.

