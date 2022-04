Fundação de Esportes arrecada 14 toneladas de alimentos durante jogo do Corinthians

A Secretaria Municipal de Assistência Social distribuirá os alimentos não perecíveis para instituições socioassistenciais de Londrina

A Prefeitura de Londrina arrecadou 14 toneladas de alimentos não perecíveis durante o jogo do Corinthians e a Portuguesa Carioca, realizado na noite de quarta-feira (20), no Estádio do Café. Ao todo, 17.195 pagantes foram ao Estádio Municipal Jacy Scaff, que fica na Avenida Henrique Mansano, 889 (zona norte), para prestigiar o jogo pela Copa do Brasil.

Segundo o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, a arrecadação de alimentos partiu de acordo firmado com a empresa organizadora do jogo. Esta pediu um desconto para alugar o Estádio do Café e, como contrapartida, o Conselho Administrativo da FEL solicitou a arrecadação de alimentos. Dessa maneira, todo o conteúdo arrecadado será entregue para as entidades socioassistenciais de Londrina.

A intenção é que mais ações assim sejam realizadas na cidade. “Queremos promover isso mais vezes, além de levarmos outras ações para os bairros de Londrina, como a realização de atividades físicas, serviços, orientações, informação e brincadeiras para as crianças, porque sabemos que o esporte é uma maneira de manter a saúde das pessoas e a qualidade de vida. E, nós da FEL, estamos aqui para ajudar e para servir a população”, completou Oguido.

Os alimentos arrecadados durante a partida foram destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social, que é a responsável pela distribuição e entrega às instituições sociais da cidade cadastradas no Município. Foram beneficiadas as seguintes entidades: os Centros de Educação Infantil (CEIs) do Novo Amparo, Criança Feliz, Santa Terezinha do Menino Jesus, Paraíso, Pastora Samira Janene, e Milton Gaveti; Missão Vida Londrina; Mitra Arquidiocesana de Londrina; Centro de Assistência Psicossocial Lopes; Bom Samaritano; Acolhimento MMA; Acolhimento Morada de Deus; Casa de Passagem e Central de Vagas de Londrina; Centro Esperança Por Amor Social (CEPAS).

NCPML