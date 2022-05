Fundação de Esportes arrecada quase 20 toneladas de alimentos no jogo do Palmeiras

Com os jogos do Palmeiras e do Corinthians, a Prefeitura conseguiu arrecadar e doar 34 toneladas de alimentos para as famílias carentes de Londrina

A Prefeitura de Londrina arrecadou 19.996 quilos de alimentos não perecíveis durante o jogo do Palmeiras contra o Juazeirense, que ocorreu no dia 11 de maio, no Estádio do Café. Ao todo, 26 mil torcedores compareceram no Estádio Municipal Jacy Scaff, que fica na Avenida Henrique Mansano, 889 (zona norte), para prestigiar o jogo que garantiu a vaga do Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Segundo o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, a arrecadação de alimentos partiu de um acordo firmado com a empresa organizadora do jogo. Assim, como aconteceu na partida do Corinthians e a Portuguesa Carioca, realizada em 20 de abril deste ano, para garantir um desconto no aluguel do Estádio do Café, a empresa deveria doar alimentos não perecíveis à Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

“No jogo do Corinthians arrecadamos 14 mil quilos de alimentos e no jogo do Palmeiras mais 19 toneladas, ou seja, nessas últimas semanas foram 34 toneladas de comida distribuídas para cerca de 40 entidades socioassistenciais de Londrina. É uma ação muito boa e muito importante, porque a gente conseguiu movimentar a parte econômica da cidade e também atender várias famílias carentes, que estavam necessitando de um apoio, de um alimento e um leite. Teve gente que até chorou por receber os alimentos”, contou o presidente da FEL.

Os alimentos foram arrecadados no dia do jogo pelos funcionários da FEL e voluntários de três instituições, somando cerca de 70 pessoas atuantes nesse serviço. Após o recolhimento, eles foram distribuídos para uma lista de entidades vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social. Isso possibilitou a doação para as 45 famílias da creche do Novo Amparo (que fica na Rua Agenor Pereira Silva, 290); para 153 famílias do Centro de Educação Infantil (CEI) filantrópico Criança Feliz (Rua Dr. Juvenal Egger Filho, 261); para 116 famílias do CEI Santa Terezinha do Menino Jesus (Rua Basílio Dani, 69); para 100 famílias do CEI Paraíso (Rua Dos Pelicanos, 820); para 125 famílias do CEI Pastora Samira Janene; e para outras 56 crianças do CEI Betânia.

Além dessas, receberam os alimentos as seguintes entidades: Ministério Servos Servindo Servos; Igreja Batista Vida Plena; Mãos que acolhem-acolhimento adulto; Associação de Moradores do Novo Amparo; para a 7ª Igreja Presbiteriana Independente de Londrina; Paróquia São Vicente de Paula; Paróquia Jesus Cristo Operário; Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Restauração e Vida; Centro de Assistência Psicossocial Lopes Eireli; Projeto Caridade de Domingo; Missão Vida de Londrina: Associação Missionária Evangélica Vida; Paróquia Santa Rita de Cássia; Casa do Bom Samaritano; Instituto União Para a Vitória; Centro de Educação Infantil Imaculada Conceição; Projeto Servir Sempre – Assentamento Aparecidinha; Paróquia São Vicente de Paula; Secretaria do Idoso e os projetos desenvolvidos no Aquiles com 360 crianças; no São Jorge com 250 crianças; no Santiago com 100 crianças; no Turquino com 110 crianças; no Leonor com 100 crianças; no Ernani com 108 crianças; no Vista Bela com 80 crianças e no Assentamento Aparecidinha com 250 crianças.