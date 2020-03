Fundação de Esportes de Londrina terá novo presidente

Enquanto Madureira volta à Câmara, Sandro Henrique Moreira assume o comando da FEL

Em breve a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) estará sob novo comando. O atual presidente, Fernando Madureira, voltará à Câmara Municipal, enquanto a FEL ficará aos cuidados do então assessor de Esportes e Eventos, Sandro Henrique Moreira. A decisão foi tomada pela diretoria da FEL com o aval do prefeito Marcelo Belinati. Para o cargo de assessor de Esportes, foi indicado Ademilson Costa Marto, que atua com Logistíca na Fundação.

A mudança deverá ocorrer nos próximo dias. Agora está sendo realizado o processo de transição da presidência, onde é feita uma avaliação dos trabalhos em andamento e os que precisam ser iniciados. O cargo de assessor ainda será definido nos próximos dias.

Para Fernando Madureira, o sentimento de realização do trabalho feito na FEL foi o mesmo de ganhar uma medalha olímpica. “Foram diversas conquistas para o esporte, me sinto realizado, sinto que honrei até os votos que jurei para ser eleito vereador. Agradeço muito o empenho do prefeito e da câmara de vereadores. E agradeço toda dedicação e até sacrifício da minha equipe, sozinho eu não teria feito tudo isso. Saio de cabeça erguida, pronto para uma nova missão. Agora quero fazer na câmara, legislação que venha apoiar o esporte de base, o esporte social, o de alto rendimento. E poder deixar um histórico muito bacana na minha cidade”, frisou.

O novo presidente

Sandro Henrique Moreira é formado em educação física e pós-graduado em marketing e gestão de negócios. Nos anos 90, Sandro coordenou projetos de voleibol em Londrina, foi auxiliar técnico e supervisor da superliga A de voleibol. Já organizava eventos esportivos da Federação de taekwondo e eventos comunitários, quando a convite do Madureira, se tornou o assessor de Esportes e Eventos da FEL, em 2017. Também já foi coordenador de município nos Jogos Oficiais do Estado.

Sobre a escolha da nova presidência, Madureira afirmou a certeza de que a Fundação estará em boas mãos. “O Sandro desde o começo, desde o primeiro projeto, quando eu comecei na política, ele esteve comigo. E também pela função que ele exerce, já tem essa pegada mais de rua, de prática igual a mim. Até mesmo não foi uma escolha minha, foi uma conversa que tivemos com toda a diretoria e que obtivemos a mesma opinião”, concluiu.

Segundo Sandro, o objetivo é dar continuidade aos trabalhos e projetos. Dentre eles, citou a reforma do ginásio Moringão, a reforma do ginásio do Jardim Bandeirantes, do Centro Esportivo Maria Cecília, do campinho do Luis de Sá, as academias container, populares e PCD’s (Pessoas com deficiência), torres de iluminação do estádio do café e revitalização dos campos e quadras. “Meu intuito é finalizar essa gestão com chave de ouro”, afirmou.