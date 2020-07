Fundo municipal aprova R$ 2,7 milhões em crédito a pequenas empresas em Londrina

Em pouco mais de um mês, mais de 50 empresas da cidade já foram beneficiadas; saiba como acessar empréstimos, de até R$ 170 mil, com condições facilitadas

Como forma de prestar apoio financeiro aos micro e pequenos empresários de Londrina, estimular a economia local, manter empregos e amortecer os impactos gerados pela pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Londrina e a Câmara de Vereadores uniram forças para viabilizar o Fundo Garantidor de Crédito. Esta medida garantiu aporte inédito de R$ 5 milhões junto à Sociedade de Garantia de Crédito do Norte do Paraná (Garantinorte-PR), em convênio que está possibilitando saldo de até R$ 50 milhões em empréstimos facilitados para pequenas empresas, realizados pelas instituições financeiras credenciadas. Os empréstimos estão sendo autorizados, desde junho deste ano, quando houve a formalização do convênio.

Em pouco mais de um mês, quando começaram efetivamente os repasses com garantia do Fundo, houve aprovação de crédito financeiro na ordem de R$ 2,7 milhões, aproximadamente, para 53 empresas locais. Deste total, cerca de R$ 1,6 milhão já estão na conta de 34 empresas, sendo que o restante apenas aguarda o crédito ser computado em conta corrente. Existem outras 50 empresas com cartas de garantia já aprovadas, e que darão entrada no empréstimo com as instituições financeiras.

Em uma projeção inicial, os financiamentos articulados pelo Fundo permitirão empréstimos a até 840 empresas de Londrina, apenas neste primeiro momento Os dados são da Garantinorte, que faz a gestão técnica do Fundo, e do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), responsável pelo acompanhamento das atividades e indicadores.

A ampliação das condições de acesso aos empresários incluem diferentes opções de parcelamento e oferta de taxas de juros mais baixas em relação ao que hoje pratica o mercado, além das garantias e assessoramento adequado. As operações de crédito (ver mais detalhes abaixo) podem variar de R$ 15 mil a R$ 170 mil, com prazos que vão até 36 meses, conforme a linha escolhida, abrangendo micro, pequena e média empresa, ou Microempreendedor Individual (MEI), regularmente instalados em Londrina e inseridos na legislação pertinente. Neste modelo, as taxas cobradas ficam fixadas na faixa de 0,50% até 0,70%, sendo que as taxas médias hoje praticadas no mercado giram em torno de 1,45% ao mês, podendo chegar até 2% em alguns casos. Outra vantagem é que as empresas com menor tempo de funcionamento, com contas recentes, podem obter o crédito facilitado.

O presidente da CODEL, Bruno Ubiratan, frisou que a criação do Fundo Garantidor ajuda a estimular e desafogar uma parcela da economia da cidade, em um período delicado de crise financeira, assegurando que pequenos empresários possam manter seus negócios funcionando durante a pandemia. “São muitas pessoas com pequenas e médias empresas, vendedores e autônomos passando por grandes dificuldades e precisando de algum suporte para continuar trabalhando e pagando suas contas. Temos um cenário de empresários fechando as portas e sem dinheiro para pagar funcionários, pessoas perdendo seus empregos e meios de sustento. Com empréstimos mais fáceis e juros baixos, muitos deles poderão seguir operando”, afirmou.

Para Ubiratan, é dever do poder público criar alternativas para fomentar a economia local e evitar o agravamento de situações graves como as causadas pela crise atual. “A Prefeitura, Câmara Municipal e Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) se mobilizaram para que este aporte financeiro importante saísse do papel e agora este benefício poderá contemplar uma parcela importante do nosso empresariado, que está sendo muito afetado e precisa de condições para prosseguir em atividade”, acrescentou.

Por meio deste convênio, o Fundo Garantidor de Crédito se compromete a pagar até 75% da dívida existente junto às instituições financeiras parceiras, quando encerradas todas as formas de cobrança ao devedor. A análise de crédito é procedida de maneira criteriosa pela Garantinorte, que, após a análise de documentação e aprovação, concede uma Carta de Garantia de pagamento. Sua função, então, não é realizar empréstimos, mas complementar as garantias exigidas por suas associadas. Posteriormente, a documentação é enviada para a instituição financeira dar sequência no processo de abertura da conta, análise e liberação do recurso. As vantagens são facilidades nos empréstimos, com linhas de juros baixas, bem como a redução de riscos e danos às instituições.

Relevância

Segundo a diretora executiva da Garantinorte, Joyce Giron, com aporte de R$ 5 milhões, Londrina hoje representa o maior aporte financeiro realizado, no Brasil, por uma prefeitura a uma garantidora de crédito. “Tendo como base o padrão médio de empréstimo de R$ 60 mil, valor mais solicitado pelas pequenas empresas, podem ser atendidas 840 empresas em Londrina, neste momento. Entre os requisitos básicos, a empresa não pode ter CNPJ e sócios com restrições financeiras ou grande endividamento, proporcionalmente ao que fatura, e deve ter finalidade produtiva, seja comércio, indústria ou serviços. As vantagens e facilidades são muitas, mas é necessário que as empresas cumpram os critérios para que possam desfrutar das vantagens. Os créditos são destinados apenas a empresas instaladas na cidade, não abrangendo a região metropolitana como um todo”, detalhou.

No Paraná, o aporte de Londrina responde por mais da metade do volume total efetuado com a Garantinorte pelos municípios paranaenses, que totaliza cerca de R$ 9,5 milhões. Juntos, os outros 13 municípios somam investimento de R$ 4,5 milhões, incluindo Foz do Iguaçu (R$ 1,2 milhão), Maringá (R$ 1 milhão), Toledo (R$ 500 mil) e Cascavel (R$ 300 mil). De março até julho deste ano, a Garantinorte registrou mais de R$ 16 milhões em montante de créditos concedidos por meio das conveniadas.

Ainda de acordo com a diretora, além das baixas taxas de juros e demais facilidades criadas por conta de uma garantia assegurada, as taxas de inadimplência registradas são baixas. Em 2020, o índice médio de inadimplência é de 1,9%. De 2015 a 2020, a Garantinorte contabiliza média geral de 3,5% em inadimplência ao ano. “O risco às instituições é de apenas 25% das dívidas, com 75% de garantia do pagamento pelo Fundo. Juntamente com a baixa inadimplência existente, são fatores que trazem muito mais segurança a quem realiza os empréstimos, e possibilidades mais amplas para os pequenos empresários que estão sendo ajudados neste momento, podendo manter seus negócios”, concluiu.

Com relação ao Fundo, a Garantinorte gera relatórios semanais sobre as movimentações aprovadas e concedidas, que são encaminhadas à CODEL, e também presta contas mensalmente, apresentando balanço financeiro.

Linhas e valores

Os empréstimos financeiros, com a carta de garantia da Garantinorte, podem ser obtidos junto a cinco instituições financeiras parceiras: Sicoob, Sicredi, BRDE, CRESOL e Fomento Paraná.

Na Linha Emergencial Covid-19, categoria especial criada para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, a taxa pode ser de 0,50% ao mês mais CDI, a serem feitos em até 36 meses, com seis meses de carência; ou com juros de 0,59%, em 18 vezes, e seis meses de carência. Já a Linha Convencional funciona com juros de 0,70% ao mês, mais CDI, e parcelamento em até 36 meses com três meses de carência.

Como acessar

Os interessados em saber mais sobre as condições e detalhes de acesso ao serviço, podem entrar em contato com a Garantinorte. Os telefones para contato são (43) 3323-5031 e (43) 99154-6615. Há, ainda, o e-mail contato@garantinortepr.com.br e o site www.garantinortepr.com.br.

Os agentes de crédito agendam uma visita para conhecer e entender o negócio em questão, reunindo documentação para análise. A tramitação ocorre rapidamente, em até 15 dias úteis. Se o empresário já tiver conta em uma instituição conveniada, este prazo cai para a média de até 10 dias.

Fundada em 2013, a Garantinorte já atendeu mais de 1.100 empresas e gerou R$ 73 milhões em operações de crédito realizadas, atendendo todo o norte paranaense, com atuação em mais de 100 cidades. A sede fica em Londrina, com filial em Cornélio Procópio.

Sobre o Fundo Garantidor

Foi oficialmente estabelecido por meio da Lei n.º 13.032/20, sancionada, em abril, pelo prefeito Marcelo Belinati. Após todos os trâmites necessários para concretizar o convênio de cooperação, o programa agora está em pleno funcionamento, desde junho. A iniciativa integra os projetos implementados pelo Município para prestar suporte à população durante o enfrentamento da crise econômica atual, provocada pelo novo coronavírus.

NCPML