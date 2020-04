Futuro da inovação na construção civil é tema de evento online, em Londrina

Encontro será realizado na noite desta quarta-feira (8) por meio de um aplicativo

Nesta quarta-feira (8), profissionais e empresas da construção civil de Londrina e região têm um encontro marcado para falar sobre o futuro da inovação no setor. Desta vez, por conta das medidas de distanciamento social recomendadas pelas autoridades de saúde para combater o novo Coronavírus, o evento será totalmente online. O Meetup Online Construtech será realizado das 19h às 21h, virtualmente e de graça. As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.sympla.com.br/meetup-online-construtech__831623. As vagas são limitadas.

O encontro, com o tema “Modelando o futuro da inovação na construção civil”, é promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná (Sinduscon Norte/PR), Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), Senai, Sebrae/PR, Redfoot e Governança de Inovação da Construção Civil do Norte do Paraná (iCon). Na abertura, o engenheiro civil e presidente da iCon, Gerson Guariente, fará uma breve apresentação do tema. Na sequência, André Moraes, que representa a Redfoot, vai mediar as perguntas dos participantes, que também poderão apresentar seus produtos e serviços.

O objetivo é promover o networking e a discussão sobre projetos inovadores, assim como iniciativas empresariais e institucionais, e expectativas do setor. Durante o encontro, os participantes terão a oportunidade de conhecer os serviços e programas oferecidos pelo Sebrae/PR aos empresários da construção civil.

O consultor do Sebrae/PR, Rubens Negrão, destaca que o setor é um dos mais impactados pela crise causada pela pandemia do novo Coronavírus. “Aprofundar conhecimentos sobre cenários futuros é importante para a tomada de decisões e definição de estratégias”, afirma. O formato online, segundo Negrão, deve gerar maior interação e fortalecer a rede de inovação que já existe no setor em Londrina e região.