Gaeco apreende Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) de uso de profissionais de saúde ocultados por grupo empresarial de Londrina

Em Londrina o Ministério Público do Paraná realizou nesta quarta-feira, 8 de abril, operação de combate a crimes relacionados à pandemia do coronavírus (Covid-19). Durante a ação, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com as Promotorias de Justiça da Saúde e do Consumidor da comarca, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em três empresas, um barracão e uma residência.

As investigações do MPPR revelaram que um grupo empresarial da cidade teria alugado um barracão para ocultar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) – como luvas, máscaras e óculos – receosos com a possibilidade de requisição de tais produtos pela Prefeitura Municipal de Londrina. Os materiais são imprescindíveis para uso dos profissionais de saúde que trabalham no combate à atual pandemia e foram depositados pelos investigados em local insalubre, sem homologação pelos órgãos sanitários.

Dezenas de caixas de máscaras, luvas e óculos foram apreendidas e encaminhadas para a Secretaria de Saúde de Londrina, onde permanecerão até que o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca decida seu destino.

Ascom/MPPR