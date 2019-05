GE Andrômeda realiza mais uma edição do EducAÇÃO ESCOTEIRA

Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo Escoteiro Andrômeda participa do evento EducAÇÃO ESCOTEIRA, projeto que tem como objetivo apresentar o Movimento Escoteiro para estudantes, dando a oportunidade para crianças e adolescentes vivenciarem uma experiência de atividades educativas e ter contato com a proposta do Escotismo.

As atividades desta edição serão realizadas hoje (17), na Escola Municipal Joaquim Vicente de Castro (Av. Pres. Abraham Lincoln, 70), no conjunto Cafezal (região sul), espaço que também é cedido para a realização das atividades do grupo.

A meta é envolver os 750 alunos da escola de Ensino Fundamental, proporcionando a experiência que vem de encontro com a temática trabalhada neste ano: “Escotismo – uma Aventura Saudável”. As atividades serão realizadas pela manhã e a tarde.

Paralelo as atividades, os jovens farão arrecadação de alimentos não perecíveis, os quais serão doados a duas instituições de Educação Especial de Londrina. “Esta foi à forma que os jovens encontraram de demonstrar que uma das maiores lições que aprendem é colocar em prática seus aprendizados, buscando praticar o amor ao próximo, sua solidariedade e ser úteis à sociedade em que estão inseridos”, informou o presidente do Grupo Escoteiro, Ricardo Scatolin.