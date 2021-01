Ginásio do Centro Esportivo Maria Cecília passa por reforma

As obras, que iniciaram ontem (7), devem ser concluídas ainda no primeiro semestre deste ano

O Centro Esportivo Maria Cecília entrou em nova etapa das obras de reestruturação. Dessa vez, o ginásio será reformado, para finalizar a grande revitalização do Centro, localizado na rua Luís Brugin, 610. As obras, que iniciaram ontem (7), devem ser concluídas ainda no primeiro semestre deste ano. A reforma é uma realização da Prefeitura de Londrina, por meio das secretarias municipais de Obras e Pavimentação, Planejamento, Orçamento e Tecnologia, e da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

O diretor-presidente da FEL, Sandro Henrique Moreira dos Santos, comentou sobre a importância desse espaço. “O Centro Esportivo Maria Cecília foi uma grande conquista para Londrina e acredito que será um novo cartão postal da cidade. Com o entorno já revitalizado, mais o ginásio, a comunidade vai ganhar um ambiente seguro para lazer e esporte. Nosso intuito é que, assim que superarmos essa pandemia, a FEL retome no Centro muitas atividades para a população, por meio do Projeto Futuro”, concluiu.

O valor máximo proposto na licitação foi de R$ 436.765,95. A empresa vencedora foi a L.S. Regioli Construções Eireli, com o valor de R$ 315.337,63. A construtora ficará encarregada da realização de serviços iniciais; reparos e recuperações de paredes e painéis; esquadrias e vidros; impermeabilização e isolamento; revestimentos em paredes e tetos e pisos; instalações hidráulicas; instalações elétricas; e outros serviços diversos, como pintura e limpeza final.

Essa será a última etapa da revitalização do Centro Esportivo Maria Cecília. Em outubro, foi entregue a reforma da área externa do centro. Ali, houve construção de uma pista de caminhada; troca do calçamento da área; instalação de um campo de futebol de grama sintética; colocação de cercas ao redor das piscinas; limpeza das piscinas e troca de sua parte hidráulica; realização de projeto paisagístico; e construção de área para animais domésticos.

Também foi executada reforma do edifício administrativo do complexo, com melhorias em sua parte hidráulica e elétrica; realização de obras de acessibilidade; troca do telhado do Centro Esportivo e revitalização das praças próximas ao espaço. Ao todo, o investimento foi de R$ 1.682.004,86.

Heloisa Correa/NCPML