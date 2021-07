Gleisi visita Londrina e anuncia emendas para Saúde e Agricultura

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) iniciou a semana visitando municípios do Norte do Paraná e Vale do Ivaí para anunciar emendas e conversar sobre o enfrentamento à Covid-19.

A primeira agenda foi na cidade de Londrina, onde foi recebida na sede da prefeitura pelo prefeito Marcelo Belinati e o vice-prefeito João Mendonça. Acompanhada do deputado estadual Arilson Chiorato (PT-PR) e companheiros do PT municipal, eles conversaram sobre as demandas da região e a luta para garantir que as novas concessões de pedágio sejam mais baratas e eficientes.

Na sequência, os parlamentares foram até o Hospital do Câncer, entidade que tem recebido apoio da deputada Gleisi por meio de emendas parlamentares. Em 2021 e 2020, ela garantiu R$ 500 mil do orçamento da União para ajudar o HCL, que é referência nacional, sendo o segundo melhor hospital oncológico do Paraná e o décimo em tratamento e apoio a pacientes de câncer do Brasil.

“Tenho muito carinho e responsabilidade com a cidade, pelos votos que tive e também porque morei em Londrina e é a cidade em que meu filho nasceu”, disse Gleisi.

Além das emendas para a Saúde de Londrina, a deputada também destinou R$ 120 mil para a agricultura do município e R$ 450 mil para o Assentamento Eli Vive.

Hoje a agenda continua em Apucarana, Ortigueira, Jardim Alegre e Manoel Ribas.