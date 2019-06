Governador vem a Londrina, nesta quinta para inauguração de quadra e Abertura dos Parajaps

Pela quarta vez este ano, o governador Ratinho Junior estará em Londrina, nesta quinta, dia 20 de junho, feriado de Corpus Christi, participando de dois importantes eventos.

Às 17 horas o governador inaugura a Arena Esportiva Vista Bela (na Rua Paulo Maldovan, no Conjunto Residencial Vista Bela). Esta arena faz parte do projeto Meu Campinho. Programa do Governo do Estado, foi criado no período em que o atual governador, Carlos Massa Ratinho Junior, estava à frente da Secretaria do Desenvolvimento Urbano. Com mais de 100 unidades em funcionamento em diversos municípios, o projeto beneficia populações, em especial, jovens e adolescentes, de bairros carentes e é instalado, preferencialmente próximo a escolas.

Ainda na Quinta, às 19 horas participa da Cerimônia de Abertura dos 8º Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná, no Colégio Estadual Vicente Rijo (entrada pela Alameda Júlio de Mesquita Filho).

8º PARAJAPS

Na próxima quarta-feira (19.06) Londrina receberá a oitava edição dos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (PARAJAPS), evento de rendimento com a participação de diversos paratletas medalhistas em Sul-Americanos, Pan-Americanos e Paralimpíadas. A abertura será na quinta-feira (20.06), no ginásio do Colégio Vicente Rijo, às 19h, porém as disputas iniciam um dia antes.

A competição terá número recorde de cidades, 50, sete a mais do que na última edição, e o número confirmado de 1.132 atletas, somando mais de 1.700 participantes, entre organizadores, arbitragem e dirigentes. As disputas iniciam na quarta-feira e encerram no domingo (23.06), em 14 praças esportivas.

A maior delegação será a de Cascavel, com 237 integrantes, entre atletas, técnicos e dirigentes. Curitiba vem em seguida com 217 participantes e logo atrás está Maringá com um total de 189 pessoas. A capital paranaense é a maior vencedora de todas as edições da competição desde que foi criada em 2012.

Neste ano serão 17 modalidades: atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, bocha adaptada, futsal - deficiência intelectual, goalball, golf 7, handebol em cadeira de rodas, Handebol - deficiência intelectual, natação, parabadminton, paracanoagem, paraciclismo, parataekwondo, rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa, vôlei sentado e xadrez

A modalidade de rugby em cadeira de rodas já foi realizada no último fim de semana na capital. A equipe de Curitiba garantiu o título de forma invicta ao vencer os dois confrontos por 30 a 16 e 38 a 20. Colombo ficou com na segunda posição enquanto Campo Largo encerrou em terceiro lugar.

A equipe organizadora da Esporte Paraná está desde o último sábado (15.06) em Londrina acertando todos os detalhes para que tudo ocorra bem. Pensando no conforto dos atletas e buscando evoluir em todos os aspectos, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior determinou que todos os atletas ficassem hospedados em hotéis. Essa era uma preocupação que todos os envolvidos na realização dos PARAJAPS sempre tinham e que agora foi finalmente solucionada.

“Receberemos aproximadamente 2 mil pessoas entre atletas, dirigentes, comissão executiva estadual e comissão executiva municipal e depois de um hiato de dois anos teremos hotel para todos os participantes e isso é motivo para comemorarmos”, destaca o supervisor de esporte e rendimento da Esporte Paraná, Emerson Venturini “Milico”.

A abertura do evento multiesportivo contará com a presença do governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, e do diretor-presidente da Esporte Paraná, Hélio Wirbiski, que comenta o crescimento do paradesporto no Estado.

“O Governo do Estado tem a preocupação com o fomento do esporte paralímpico não apenas pelo seu crescimento competitivo, que tem hoje no Paraná uma referência nacional, mas principalmente no que se refere à criação de um cenário que permita mais qualidade de vida e a possibilidade de uma carreira vitoriosa para a pessoa com deficiência.”

As três primeiras edições foram realizadas em Londrina. Na sequência Curitiba sediou o evento por dois anos consecutivos e em 2017, Maringá recebeu a disputa. Agora Londrina sedia pelo segundo ano consecutivo a competição.

Os PARAJAPS são direcionados exclusivamente para pessoas com algum tipo de deficiência, organizados e executados pelo Governo do Estado, por meio da Esporte Paraná.

AEN