Governo do Estado entrega nova Cadeia Pública de Londrina com 752 vagas

Autoridades participaram de solenidade que inaugurou a unidade prisional, na quarta-feira (23), instalada na região sul da cidade

A cidade de Londrina passa a contar com uma nova Cadeia Pública, inaugurada na tarde de quarta-feira (23). Com 752 novas vagas, a Cadeia Pública de Londrina foi entregue pela Secretaria Estadual da Segurança Pública ao Departamento de Polícia Penal (Deppen), em solenidade que contou com a presença de diversas autoridades.

A nova Cadeia Pública de Londrina está localizada na região sul e vai ajudar a desafogar parte do sistema prisional da cidade e da região. A unidade objetiva abrigar internos que estão em delegacias de Londrina e de uma região que abrange 76 municípios do norte do Paraná.

De acordo com o secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho, das 25 obras que atualmente estão em andamento a de Londrina era a mais esperada. “A inauguração desta unidade vai criar uma nova sinergia e um novo fluxo de trabalho. Aqui vai ser o nosso grande centro para podermos desarticular um projeto que não deu certo Estado, que é o de misturar delegacia com carceragem, pois vamos centralizar tudo na Cadeia Pública”, disse.

Para o coordenador regional do Departamento de Polícia Penal (Deppen), Reginaldo Peixoto, essa inauguração tem bastante significado. “Hoje é um dia de muita realização para esse departamento penitenciário porque essa unidade vem para somar, para contribuir com toda a região de Londrina, que envolve 76 cidades”, afirmou.

Conforme Peixoto, este investimento vem somar aos trabalhos que estão sendo feitos pelos policiais penais, sempre com apoio da direção do Deppen, Secretaria de Segurança e Governo do Estado em melhorar o atendimento dessas pessoas presas. “Não é pelo fato de estarem presos que eles têm que ficar num ambiente que não é salubre”, declarou.

Representando o prefeito Marcelo Belinati, o secretário municipal de Defesa Social, Pedro Ramos, esteve presente na solenidade e parabenizou mais essa conquista para a segurança da cidade. “Para nós, da comunidade londrinense, é muito gratificante receber uma obra como essa. Quando estamos cuidando bem do preso, com profissionais qualificados como temos no Deppen, damos tranquilidade para população que sabe que aqueles que cometeram algum crime, e fizeram algum mal, estão sendo recuperados para serem devolvidos para sociedade. Esse prédio representa isso”, ressaltou.

A Cadeia Pública de Londrina é dividida em três blocos, segmentados em galerias de celas, abrigando oito camas por cela. Além das alas para o alojamento dos presos, o local também possui espaços para aulas, pátio de visitas, pátio de sol, ambientes para trabalho e também recintos especiais para o tratamento penal, que compreendem atendimento psiquiátrico, psicológico e de enfermagem, parlatório, assistência jurídica e social. O local vai contar com 112 câmeras instaladas em toda extensão da unidade e haverá, também, um centro de comando e controle para facilitar o trabalho das pessoas que vão fazer a gestão do prédio. O investimento foi de aproximadamente R$ 18 milhões, oriundos dos governos estadual e federal.

Estiverem presentes na solenidade a deputada federal Luísa Canziani; deputado estadual Evandro Araújo; o vice-diretor do Deppen, Luis Francisco Silveira; o chefe do Núcleo de Engenharia e Arquitetura da Secretaria da Segurança Pública, coronel Ivan Fernandes; a chefe da Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos da Secretaria e Coordenadora do Programa Prumos, Patrícia Mânica; o diretor da Penitenciária Estadual de Londrina 2 (PEL 2), Emerson das Chagas; o coordenador regional de Foz do Iguaçu do Deppen, Marcos Marques; a diretora do Patronato de Londrina, Lizandra Bueno; o coordenador regional do Deppen de Curitiba, Jeferson Walkiu; o delegado-chefe da Polícia Federal em Londrina, Kandy Takahashi; delegado-chefe da 10° SDP de Londrina, Amarantino Ribeiro Gonçalves Neto; a presidente da OAB em Londrina, Vania Queiroz; a coordenadora regional da Casa Civil em Londrina, Sandra Moya; o subcomandante do 3° Grupamento de Bombeiros, major Leandro José Callegari, diretores, chefes e outros integrantes do Deppen.