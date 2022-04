Governo do Paraná finaliza licitação para construção do viaduto da PUC

Transposição vai possibilitar o acesso aos dois lados da rodovia, que interliga a cidade de Londrina, separando o trânsito local do tráfego de longa distância

Os motoristas que trafegam pela BR-369, nas proximidades das avenidas Jockey Clube, Cruzeiro do Sul e Tiradentes, já podem comemorar. Na segunda-feira (18), o Governo do Paraná publicou o resultado final da licitação para a construção do viaduto do campus da PUC Londrina (Pontifícia Universidade Católica do Paraná). Agora, o processo segue para homologação e assinatura da ordem de serviço pelo governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior.

A vencedora do certame é a Gaissler Moreira Engenharia Civil Eirelli, em consórcio com as empresas Legnet Engenharia Ltda e Vitis Engenharia Ltda. Juntas, elas elaborarão os projetos básico e executivo, além de executarem a obra, que está orçada em R$ 28 milhões.

Para o prefeito Marcelo Belinati, em termos práticos, isso significa o início das obras até meio deste ano. “É uma obra importantíssima, que vai trazer mais desenvolvimento e qualidade de vida para nossa população. Ali é uma das entradas da cidade, local de grande movimento de veículos. Isso vai facilitar o trânsito, a mobilidade urbana, vai interligar o pool de combustíveis e facilitar o acesso à universidade e aos bairros da região. Agradeço ao governador Ratinho Junior, a toda sua equipe, aos deputados, vereadores e a toda nossa equipe da Prefeitura de Londrina que, de alguma maneira, colaborou para tirar do papel essa obra tão importante e transformá-la em realidade”, comemorou Marcelo.

O viaduto fará a transposição do trânsito na BR-369 por meio de uma passagem inferior com duas pistas duplas ligadas a duas rotatórias. Elas permitirão a entrada e saída na rodovia, e a ligação entre as vias municipais de acesso, ou seja, vão separar o trânsito local do tráfego de longa distância. É uma transposição que pode possibilitará acesso aos dois lados da BR-369, que corta a cidade de Londrina ao meio. “Quem deseja ir de um lado para o outro, hoje, tem dificuldade nos retornos e nas poucas transposições existentes. Por isso, estamos otimistas com mais uma transposição à rodovia federal BR-369, que secciona a cidade ao meio”, disse a assessora da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Denise Ziober.

As novas pistas terão duas faixas de rolamento contendo de 3,5 metros cada. Haverá acostamentos externos de 2,5 metros e faixa de segurança interna de 60 centímetros para cada lado, separadas por barreiras de concreto. As alças medirão 6,5 metros de largura, sendo 5,6 metros de faixa de rolamento e 45 centímetros de faixa segurança de cada lado. Também serão executadas novas calçadas em concreto.

Para chegar neste desenho, a licitação foi feita no modelo RDCI, em que a empresa contratada elaborará os projetos a partir dos anteprojetos fornecidos pela Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP). Dessa maneira, caso seja necessário algum acerto geométrico ou outro detalhe de engenharia, isso será de responsabilidade do Governo do Estado do Paraná.

Segundo o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, naquela região, o município de Londrina já tinha feito várias desapropriações de terra, para permitir a realização das obras, que vão melhorar o fluxo de veículos entre Cambé e Londrina, que são cidades conturbadas. “Foi um trabalho de convencimento do prefeito Marcelo Belinati e da Secretaria de Planejamento junto à Casa Civil do Governo do Paraná, onde conseguimos colocar os técnicos do DRE e da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação na mesma mesa. O município forneceu o projeto-base para que o Governo do Estado pudesse fazer a licitação e os técnicos do DRE verificaram que aquele é o melhor lugar”, explicou Canhada.

O prazo para a execução da obra é 15 meses, a contar da assinatura da ordem de serviço. Nos três primeiros meses, as empresas poderão se dedicar à elaboração do projeto básico e projeto executivo de engenharia. “Depois de décadas, conseguimos tirar da gaveta um projeto que vai trazer desenvolvimento para a cidade, vai gerar emprego, vai fomentar a economia e garantir mais segurança e rapidez no trânsito da cidade”, completou o secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia.

Atualmente, a Avenida Jockey Clube é a principal via de acesso ao campus da PUC Londrina. As demais ruas são utilizadas por caminhões e veículos de passeio que vão às indústrias e empresas daquela região. Hoje, o cruzamento é operado por semáforos, o que gera engarrafamentos em horários de pico. A autorização para a abertura do processo licitatório, visando à construção do viaduto da PUC, foi dada em 4 de fevereiro de 2022, durante um evento no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR), antigo IAPAR, com a presença do prefeito Marcelo Belinati e do governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior.

