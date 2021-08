Grupo de operações com cães recebe visita de criança, fã da Guarda

Família pôde visitar o espaço da Guarda Municipal e entender mais sobre o serviço desempenhado pelos GMs

No último sábado (31), a Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio do Grupo de Operações com Cães (GOC), da Guarda Municipal de Londrina, recebeu a visita de uma família. A ação social teve como objetivo mostrar o trabalho desenvolvido pela instituição a um fã mirim da GM, o Bernardo Emanuel, de 6 anos.

Durante a visitação, Bernardo esteve acompanhado de seus pais e irmã. Juntos, eles tiveram a oportunidade de conhecer o canil da Guarda Municipal e conversar sobre o serviço feito para proteger os prédios públicos municipais de Londrina.

Os cães farejadores demonstraram suas habilidades, como aquelas relacionadas ao faro por armas, busca por entorpecentes e por odores específicos, e em para a proteção dos GMs.

O supervisor do grupamento, GM Jesse, disse ter ficado feliz com a visita do pequeno fã e agradeceu pelo reconhecimento do trabalho que a Guarda Municipal realiza em Londrina. “É uma alegria grande para a gente, o reconhecimento do trabalho que o canil tem feito. Para nós, é uma honra estarmos servindo como exemplo para a formação do caráter das crianças. Os cães são um grande atrativo e a população gosta bastante. Seguimos de portas abertas para a comunidade”, disse o supervisor.

Ingridy Carvalho, mãe do Bernardo, falou sobre a atitude da instituição e acredita que exista grande importância social das Guardas Municipais, em especial a de Londrina. “Eles sempre buscam realizar o policiamento em integração com a população. Ter um conhecimento de perto é muito legal. Foi uma aula, uma boa explicação”, disse a mãe e visitante da GM.

Os guardas aproveitaram, ainda, para conversar com a família sobre o projeto Informar para Proteger, desenvolvido pela Defesa Social. Ele busca levar informações para a população sobre como e quando o serviço da Guarda Municipal pode ser acionado por meio do telefone de emergência 153.

NCPML